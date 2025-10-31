TQMalpha คว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว ดีเลิศ จาก IOD ต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจัดทำรายงานการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025: CGR)
ในปีนี้ มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 844 บริษัท โดย TQMalpha ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) และได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่ม “Top Quartile” ทั้งในหมวดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,001 – 30,000 ล้านบาท และในกลุ่มธุรกิจการเงิน สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับคะแนน CGR ระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และติดอันดับ Top Quartile ถือเป็นความภาคภูมิใจของ TQMalpha ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เราจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตร พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานสูงสุดของ TQMalpha ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการภายในและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผู้เลี้ยงไก่ไข่ วอนรัฐเร่งพยุงราคาหน้าฟาร์ม เหตุราคาดิ่งแตะต้นทุน ขอชะลอเพิ่มโควตานำเข้าพ่อแม่พันธุ์
- เชตวัน โต้ รมช.กลาโหม ไม่ใช่ 2 คนทะเลาะกัน จี้กองทัพแจง งบมหาศาลทำไมขอบริจาค
- ทูลกระหม่อมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระพันปีหลวง
- ถนนข้าวสาร จัดงานฮาโลวีน 2025 ตกแต่งบรรยากาศในธีม ฮาโลวีนอย่างสร้างสรรค์