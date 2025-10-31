ถนนข้าวสารคึกคัก นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ ร่วมสนุกฮาโลวีน จองนอนค้าง 90% คาดสะพัด 20 ล้าน
ค่ำคืนของวันที่ 31 ตุลาคม เวลาประมาณ 20.30 น. นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยกับ “มติชน” ว่า บรรยากาศวันฮาโลวีน (Halloween) บนถนนข้าวสาร ซึ่งได้จัดกิกรรมภายใต้ชื่อ KHAOSAN Halloween เน้นการพบปะด้วยแต่งกายสไตล์วันฮาโลวีน ซึ่งผู้ประกอบการได้จัดจุดถ่ายภาพแบบหลอนๆ ไว้บริการ
พบว่า นักท่องเที่ยวและต่างชาติทั้งที่จองห้องพักย่านถนนช้าวสารและถนนรามบุตรี ทยอยเข้ามาใช้บริการกินดื่มในถนนข้าวสารจำนวนมากกว่าวันปกติ ส่วนใหญ่เปนชาวยุโรป รวมถึงชาวจีน ชาวเอเชียบางส่วน ขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอาคารปิดมิดชิด ยังเล่นดนตรีหรือเปิดเสียงภายในร้านปกติ เพียงขอความร่วมมือลดเสียง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสนุกไปกับ
ร่วมประกวดการแต่งกายแต่งหน้าชวนหลอน ซึ่งกิจกรรมทำถึงเวลา 21.00 น. เท่านั้น จากนั้นก็เป็นบริการตามปกติ
“ต่างชาติเข้าใจ ไม่ได้มีการใช้เสียงจนดังเกินไป ประเมินว่าช่วงจัดกิจกรรมจะมีคนเข้ามาสมผัสบรรยกาศเฉพาะคืนนี้ประมาณ 2 หมื่นคน ดูจากยอดจองห้องพักในถนนข้าสารถึง 90%และพักข้ามคืน31 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน เป็นส่วนใหญ่ และสร้างรายได้กว่า 20 ล้านบาท น้อยกว่าก่อนเกิน 30 ล้านบาท บรรยากาศคึกคักจากชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยน้อยตามคาดอยู่แล้ว” นายสง่า กล่าว