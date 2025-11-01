found & found เปิดตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพ-ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) ผู้บริหารร้าน found & found ร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามในเครือโออาร์ เดินหน้าขยายพอร์ตสินค้าเพื่อสุขภาพ จับมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Easy Bath Body Wipes” ผ้าเปียกทำความสะอาดผิวกายแบบพร้อมใช้ ทางเลือกในการดูแลสุขอนามัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่
โดยมี นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด พร้อมด้วย นายมนตรี ศิลปอาชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนแพลตฟอร์ม PRISM ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ของกลุ่ม ปตท. และนายวิวรรธน์ วงศ์นิรันดร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Easy Bath Body Wipes” หนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม High Value Business ของไทยออยล์ ตอกย้ำบทบาทของกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย เป็นมิตรต่อผู้บริโภค และตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรในการสร้างคุณค่าและการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนและสังคม
สำหรับผลิตภัณฑ์ “Easy Bath Body Wipes” สูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิว ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางบ่อย ผู้รักการออกกำลังกาย หรือผู้ป่วยที่ต้องการผู้ดูแล โดดเด่นด้วยการผสานสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดจากว่านหางจระเข้ และสารสกัดจากแตงกวาที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ปราศจากแอลกอฮอล์และพาราเบน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยสารสกัดลูกพลับญี่ปุ่น โดยพร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทั้ง 12 สาขาทั่วประเทศ