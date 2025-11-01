เช็กอัตราใหม่เลย! คลัง ปรับเพิ่ม ‘ค่าอาหาร-เช่าที่พัก’ จัดฝึกอบรมภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว 246 ลว.31 ตุลาคม 2568 เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ
นายปิ่นสาย สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ลงนามในหนังสือดังกล่าว ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 แจ้งไปยังปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจในคราวประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 กำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าที่พักและค่าอาหาร สำหรับการจัดฝึกอบรมในประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันต่อไป นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้อัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการอันเป็นการดำเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 จึงเห็นควรให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง และอนุมัติเป็นหลักการให้ปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ ดังนี้
ค่าอาหาร
- การฝึกอบรมประเภท ก
- หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ กรณีจัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 1,100 บาท:คน:วัน กรณีจัดไม่ครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 750 บาท:คน:วัน
- หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่เอกชน กรณีจัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 1,500 บาท:คน:วัน กรณีไม่จัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 1,100 บาท:คน:วัน
- การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
- หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรัฐ กรณีจัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 750 บาท:คน:วัน กรณีจัดไม่ครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 500 บาท:คน:วัน
- หากเป็นการฝึกอบรมในสถานที่เอกชนน กรณีจัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 1,200 บาท:คน:วัน กรณีไม่จัดครบทุกมื้อ กำหนดค่าอาหารไม่เกิน 900 บาท:คน:วัน
ค่าเช่าที่พัก
- การฝึกอบรมประเภท ก
- กรณีค่าเช่าห้องพักเดียว กำหนดค่าห้องพักไม่เกิน 2,700 บาท:คน:วัน กรณีค่าห้องพักคู่ กำหนดค่าห้องพักไม่เกิน 1,500 บาท:คน:วัน
- การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
- กรณีค่าเช่าห้องพักเดียว กำหนดค่าห้องพักไม่เกิน 1,600 บาท:คน:วัน กรณีค่าห้องพักคู่ กำหนดค่าห้องพักไม่เกิน 1,000 บาท:คน:วัน