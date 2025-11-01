N.C.C. ลุยจัดงาน EdTeX 2025 มหกรรมการศึกษาชู AI ยกระดับการศึกษาไทย
N.C.C. เตรียมจัดงาน EdTeX 2025 มหกรรมงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ใหญ่สุดของไทย ภายใต้ธีม Advancing Academic Achievement with AI โดยใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาผู้เรียนรายบุคคล พบกับแพลตฟอร์มและโซลูชันอัจฉริยะช่วยบริหารจัดการสถานศึกษา ห้องเรียนแห่งอนาคต และเทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของไทยสร้างบุคลากรรองรับโลกในอนาคต 5-7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน AI ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครูและนักเรียนในยุคใหม่ ส่งผลให้ภาคการศึกษาจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง N.C.C. ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงาน Thailand’s Education Technology Expo 2025 (EdTeX 2025) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษายุคใหม่ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมศักยภาพของคุณครูผู้สอนและนักเรียนสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล โดย EdTeX 2025 เป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 และได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักวิชาการ และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการศึกษาในทุกปี
โดยในปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Advancing Academic Achievement with AI” ที่มุ่งหวังนำเสนอแนวทางการยกระดับห้องเรียนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถเข้ามาเป็น “ผู้ช่วยอัจฉริยะ” ของครูและนักเรียนอย่างแท้จริง ตั้งแต่การจัดการข้อมูลการเรียนรู้ การสร้างบทเรียนเชิงโต้ตอบ การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมของชั้นเรียน ไปจนถึงการออกแบบเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และยังเป็นตัวช่วยสืบหาความรู้นอกห้องเรียนได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Smart System) พบกับแพลตฟอร์มและโซลูชันอัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สัมผัสประสบการณ์ห้องเรียนแห่งอนาคต ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น และ3. เทคโนโลยีการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Learning & Technology) ค้นพบนวัตกรรมล่าสุดด้าน EdTech ไม่ว่าจะเป็น AI, VR/AR, Gamification และอีกมากมาย ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้การเรียนรู้สนุกและเข้าถึงง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเวทีสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย จากวิทยากรชั้นนำและกรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เช่น การสัมมนาในหัวข้อ “AI เพื่อการเรียนการสอน” ที่จะช่วยอัปเดตเทรนด์และแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าที่จะมาเจาะลึกการประยุกต์ใช้ AI ในห้องเรียนยุคใหม่ , การสัมมนา SEEN from Insight to Impact: The Case for Assessment-Driven Education — เปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาให้เป็นการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเห็นผล, การสัมมนา AI for Education , การสัมมนา Oracle Academy หลักสูตรพัฒนาทักษะด้านไอทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และสถาบันการศึกษา , การสัมมนา Smart Classroom Equity Excellence 2025 (SCEE 2025) + Smart Touch Learning เทคโนโลยีจอสัมผัสสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 , การสัมมนา AI-Powered English Communication: Transforming Language , การสัมมนา การเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคเอไอและเมตาเวิร์ส และการสัมมนา AI พลิกโฉมการเรียนรู้สู่โลกไร้ขีดจำกัด โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาทุกเวทีได้ฟรี พร้อมรับประกาศนียบัตร
“งาน EdTeX 2025 เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ประกอบการด้านการศึกษาทั้งเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนมัธยมที่ต้องการเห็นอนาคตของการศึกษาก้าวล้ำหน้าด้วยนวัตกรรม และงานนี้ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนในวงการการศึกษาโดยเฉพาะ ยังมีการจัด Business Matching เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สร้างการรับรู้แบรนด์ เพิ่มยอดขาย ขยายตลาด และเปิดโลกกับผู้ประกอบการในแวดวงเดียวกัน” นายสุรพล กล่าว
โดย การจัดงาน EdTeX 2025 ในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 50 บริษัท มีผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20 และคาดว่าจะเกิดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งงานนี้เปิดสำหรับนักธุรกิจและผู้แทนองค์กร และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าลงทะเบียนร่วมงาน EdTeX 2025 ได้ที่ https://evcnx.co/aiYwO ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edtex-expo.com