ตรวจหวย N3 สลาก 3 ตัว รางวัลพิเศษ รางวัล 2 ตัว งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบแล้ว พร้อมออกรางวัลสลาก N3 หรือหวย N3 ดังต่อไปนี้
รางวัล 3 ตัวตรง เงินรางวัล 4,314 บาท
898
รางวัล 2 ตัวตรง เงินรางวัล 687 บาท
87
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก เงินรางวัล 1,842 บาท
889 988
รางวัลพิเศษ เงินรางวัล 296,856 บาท
898 000 001 942
สามารถตรวจและเช็กผลสลาก N3 ทุกรางวัล ได้ที่นี่
อ่านข่าว – ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (สด)
สำหรับการออกรางวัล จะใช้ผลรางวัลอ้างอิงจากผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลสามตรงและสามสลับหลัก จะมาจากเลข 3 ตัวท้ายของผลรางวัลที่ 1
รางวัลสองตรงมาจากผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษจะสุ่มจากผู้ถูกรางวัลสามตรงเท่านั้น โดยจะมีการออกรางวัลพิเศษภายหลังจากการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักเสร็จสิ้นในแต่ละงวด
ผู้ที่ถูกรางวัลจะได้รับการเตือนในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และสามารถกดรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที โดยจะต้องมีการชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ต่อเงินรางวัล 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท และการรับเงินโดยวิธีการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
สัดส่วนเงินรางวัล จะคิดเป็น 60% ของยอดขายในแต่ละงวด
รางวัล 3 ตัวตรง ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล 30% ของเงินรางวัลโดยรวม
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล 30% ของเงินรางวัลโดยรวม
รางวัล 2 ตัวตรง รับการจัดสรรเงินรางวัล 39% ของเงินรางวัลโดยรวม
รางวัลพิเศษ หรือ แจ๊กพอต มีสัดส่วนเงินรางวัล 1%
ทั้งนี้ มูลค่าเงินรางวัลในแต่ละงวดจะผันแปรไปตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลากยิ่งมีผู้ซื้อมาก ยิ่งมีโอกาสถูกรางวัลเพิ่มขึ้นแต่หากตัวหารมีจำนวนขึ้น จะทำให้มูลค่ารางวัลต่องวดลดลง