ขสมก.จัดรถชัตเติลบัส บริการฟรี 14 เส้นทาง จากจุดสำคัญทั่วกทม. เพื่อเดินทางไปสนามหลวง
วันที่ 1 พ.ย. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)แจ้งว่า ขสมก.ได้จัดให้บริการรถ Shuttle Bus ฟรี จำนวน 14 เส้นทาง จากจุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. หรือจนกว่าจะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึง ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตหมายเลข M1 – M14 ในการเลือกใช้บริการได้ ดังนี้
M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระ – สนามหลวง
M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามไซย – สนามหลวง
M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอด – สนามหลวง
M4 รถไฟฟ้าสถานีสยาม – สนามหลวง
M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ – สนามหลวง
M6 ท่าเรือสะพานผ่านฟ้า – สนามหลวง
M7 อนุสาวรีย์ชัยฯ (ฝั่งพญาไท) – สนามหลวง
M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สนามหลวง
M9 สถานีขนส่งฯ (สายใต้ใหม่) – สนามหลวง
M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพง – สนามหลวง
M11 สถานีขนส่งฯ เอกมั้ย – สนามหลวง
M12 บางใหญ่ – สนามหลวง
M13 สนามราชมังคลากีฬาสถาน – สนามหลวง
M14 สถานีขนส่งฯ (หมอซิต 2) – สนามหลวง