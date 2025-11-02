ซูเปอร์โพลเผย คนไทยพอใจมากกับ ‘คนละครึ่งพลัส’ เห็นด้วยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยรายงานผลการสำรวจ เรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “คนละครึ่งพลัส” จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,248 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละครึ่ง พลัส โดยรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.5 อยู่ในกลุ่ม “พอใจสูงสุด” (Top-2 Box ระดับ 9-10 คะแนน) สะท้อนถึงความรู้สึกเชิงบวกต่อมาตรการดังกล่าวว่า มีประโยชน์ต่อการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนเศรษฐกิจจริง
ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 22.1 แสดงความพึงพอใจในระดับปานกลาง และมีเพียง ร้อยละ 8.4 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่พึงพอใจ
ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกความพึงพอใจต่อมาตรการคนละครึ่งพลัสตามภูมิภาค พบว่า ทุกภูมิภาคมี
แนวโน้มความพึงพอใจในระดับสูง โดยเฉพาะภาคเหนือ มีสัดส่วนกลุ่มพอใจสูงสุดมากที่สุด ร้อยละ 73.8 รองลงมา คือ ภาคใต้ ร้อยละ 71.4, กรุงเทพฯ ร้อยละ 70.4, ภาคกลาง ร้อยละ 68.2, และ ภาคอีสาน ร้อยละ 68.1
ในขณะที่กลุ่ม “พอใจน้อยหรือไม่พึงพอใจ” มีสัดส่วนต่ำในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือซึ่งมีเพียง ร้อยละ 4.7 เท่านั้น
ผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า โครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และ ไม่
มีช่องว่างของความเหลื่อมล้ำต้นความพึงพอใจเชิงพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการบริหาร
นโยบายระดับชาติ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบแนวโน้มที่น่าสนใจดังนี้ กลุ่ม Gen Y (29-44 ปี) ปี) มีความพึงพอใจสูงสุดที่ ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือ Gen X (45-60 ปี) ร้อยละ 70.5 Baby Boomers (มากกว่า 60
ปี) ร้อยละ 68.9 และ Gen Z (ไม่เกิน 28 ปี) ร้อยละ 64.8 สอดคล้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจของแต่ละวัย
โดยกลุ่มวัยทำงาน (Gen Y และ Gen X) มักเป็นผู้มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงเห็นผลเชิงบวกจากการใช้สิทธิโครงการโดยตรง ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z) มีแนวโน้มใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจริงน้อยกว่า จึงมีระดับความพึงพอใจที่ต่ำลงเล็กน้อย
รายงานของซูเปอร์โพล ระบุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.3 เห็นด้วยว่า มาตรการ “คนละครึ่ง พลัส”
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและร้านค้าชุมชนได้จริงมีเพียง ร้อยละ 7.1 ที่ไม่เห็นด้วย และ ร้อยละ 10.6 ที่ยังไม่แน่ใจ ข้อมูลนี้สะท้อนชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ถึง “ประโยชน์เชิงรูปธรรม” ของนโยบาย โดยเฉพาะต่อร้านค้ารายย่อยและตลาดชุมชนที่ได้รับเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในช่วงดำเนินมาตรการ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.7 ระบุว่า “ต้องการให้ทำต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว” อีก ร้อยละ 38.7 เห็นว่าควรทำเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจซบเซา ส่วนร้อยละ 8.6 ที่ไม่ต้องการให้ทำต่อ เมื่อพิจารณาในเชิงดัชนีสนับสนุนนโยบาย พบว่ามีค่าบ่งชี้ว่าประชาชนมีความไว้วางใจและศรัทธาต่อแนวทางของรัฐในการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม
ผลการสำรวจในรายงานของซูเปอร์โพล ยังได้สะท้อนด้วยว่า มาตรการ “คนละครึ่ง พลัส” เป็นนโยบายที่
ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับสูงมาก ทั้งในด้านความพึงพอใจและผลต่อเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานและพื้นที่ชนบทที่ได้รับประโยชน์โดยตรง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ขยายผลในลักษณะโครงการถาวรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Permanent Scheme) โดยปรับวงเงินและรูปแบบการร่วมจ่ายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาส
2. เสริมระบบดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Payment & Data Analytics) เพื่อให้ติดตามผลได้แบบ
เรียลไทม์และลดปัญหาทุจริต
3. เน้นสื่อสารกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen 2) ด้วยภาษาที่ตรงกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อสังคม และระบบ
เกมมิฟิเคชัน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
4. พัฒนาโมเดลเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน (Local Business Ecosystem) โดยใช้ “คนละครึ่ง พลัส” เป็น
เครื่องมือหลักในการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาวทั่วประเทศ
รายงานของซูเปอร์โพล ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่พึงพอใจระดับสูงสุดต่อนโยบาย คนละครึ่งพลัสของรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดยคนภาคเหนือพึงพอใจมากที่สุดและคน Geก Y ที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงานตอนต้นพึงพอใจมากที่สุดต่อโครงการ คนละครึ่ง พลัส เช่นเดียวกัน และอาจกล่าวได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราว แต่เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มอีกด้วย