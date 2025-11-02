ธรรมนัส พร้อมจับมือ คมนาคม-มหาดไทย ฟื้นโครงการเพิ่มความปลอดภัยถนนด้วยยางพารา
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับและรักษาเสถียรภาพยางพาราไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ภายหลังที่ตนทราบว่าทางกลุ่มเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย มาพบกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่กระทรวงคมนาคม โดยได้มีข้อเสนอให้รัฐบาลมีการผลักดันโครงการในการนำวัตถุดิบยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ส่วนนี้โครงการดังกล่าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้มีการขับเคลื่อน และล่าสุดตนได้หารือกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงคมนาคมในการผลักดันการนำยางพารามาเพิ่มความปลอดภัยทางถนนไม่ว่าจะเป็น แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post RGP)รวมถึงการนำยางพารามาใช้ในการทำเป็นถนน พาราดินซีเมนต์ (Para Soil Cement) ซึ่งที่ผ่านมาโครงการยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการใช้งบประมาณที่สูง
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทั้งนี้ ทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหามาตรการในการลดต้นทุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนโครงการ ‘ 1 ตำบล 1 กิโลเมตร ยางพารา’ ที่จะส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพื่อสร้างถนนยางพาราซอยด์ซีเมนต์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกครั้ง เพื่อยกระดับราคาและการใช้ประโยชน์ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และรักษาเสถียรภาพยางพาราไทย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายการออกโฉนดต้นยาง ที่จะเป็นการสร้างหลักทรัพย์ให้เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของยางพาราไทย การตรวจสอบสต็อกยางพาราภายในประเทศ และได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จะร่วมกันส่งเสริมการใช้ประโยชน์ยางพาราไทยภายในหน่วยงานราชการ และล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (กวก.) ได้มีการประกาศมาตรการการนำสินค้ายางพาราผ่านแดน และประกาศเขตควบคุมการขนย้ายยางพารา เพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้ายางพารามายังประเทศไทยที่เข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย