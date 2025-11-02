ปตท. เลิกกิจการ Swap&Go ธุรกิจสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์อีวี

PTT แจ้งเลิกกิจการบริษัทย่อย “Swap&Go” แพลตฟอร์มสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คาดแล้วเสร็จปี‘69 ตามกลยุทธ์ทบทวนธุรกิจ Nonhydrocarbon
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สวอพ แอนด์ โก จํากัด (“Swap&Go”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ดําเนินการเลิกกิจการบริษัท Swap&Go ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ผ่านบริษัท เอ็กซ์เพรสโซ เอ็นบี จํากัด (ExpresSo NB) (บริษัทย่อย ซึ่ง PTT ถือหุ้น 100%) โดยคาดว่าจะดําเนินการเลิกกิจการ แล้วเสร็จภายในปี 2569
ทั้งนี้ การเลิกกิจการของบริษัท Swap&Go เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ PTT ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งทบทวนกลยุทธ์ในธุรกิจ Nonhydrocarbon เพื่อสร้างความแข็งแรงจากภายในและเสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น ส่งผลให้ Swap&Go สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ PTT
สำหรับบริษัท สวอพ แอนด์ โก จํากัด เป็นธุรกิจใหม่ภายใต้สายงานนวัตกรรมและดิจิทัล ปตท. ดำเนินการในรูปแบบบริษัทสตาร์ตอัพในองค์กร เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์