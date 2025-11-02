เวียตเจ็ท สั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัส A321neo เพิ่ม 100 ลำ มุ่งขยายฝูงบินสมัยใหม่

เวียตเจ็ทปรับบันทึกความเข้าใจเป็นสัญญาซื้อเครื่องบิน A321neo จำนวน 100 ลำ ตอกย้ำพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับแอร์บัสและเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน หลังเพิ่งสั่งซื้อ A330neo อีก 20 ลำเมื่อต้นปี
เวียตเจ็ท (Vietjet) สายการบินเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ได้ปรับบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้เป็นสัญญาสั่งซื้อแบบยืนยันสำหรับเครื่องบิน เอ321นีโอ (A321neo) จำนวน 100 ลำ
การลงนามสัญญาครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทในการขยายเครือข่ายเส้นทางบินและพัฒนาฝูงบินสมัยใหม่ ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อเครื่องบิน A321neo รวมอยู่ที่ 280 ลำ
ข้อตกลงสำคัญฉบับนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อเครื่องบินลำตัวกว้าง เอ330นีโอ (A330neo) จำนวน 20 ลำเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งยิ่งตอกย้ำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาวระหว่างเวียตเจ็ทและแอร์บัสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นายเบอนัวต์ เดอ แซงต์-เอซูเปอรี รองประธานบริหารฝ่ายขายประจำธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์ของแอร์บัส กล่าวว่า ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ A321neo ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดในการสนับสนุนการขยายตัวอย่างมั่นใจของเวียตเจ็ท
ขณะเดียวกัน เมื่อใช้งานร่วมกับA330neo ฝูงบินนี้จะช่วยมอบประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหนือกว่า และความสอดคล้องในการปฏิบัติการอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของครอบครัวเครื่องบินแอร์บัส
A321neo ซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูล A320neo ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมของแอร์บัส มาพร้อมสมรรถนะการบินระยะไกลและประสิทธิภาพการปฏิบัติการที่โดดเด่น ด้วยการติดตั้งเครื่องยนต์รุ่นใหม่และชาร์คเล็ท (Sharklets)ทำให้ลดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมลดการปล่อยก๊าซ CO2ได้มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเครื่องบินลำตัวแคบรุ่นก่อนหน้า พร้อมยกระดับความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างเต็มที่
จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2568 แอร์บัสได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบิน A321neo มากกว่า 7,100 ลำ จากลูกค้าเกือบ 100 รายทั่วโลก
A321neo สามารถใช้เชื้อเพลิงการบินยั่งยืน (SAF) ได้สูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และตั้งเป้าจะรองรับการใช้ SAF ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบิน
