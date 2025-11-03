ยอดใช้จ่าย คนละครึ่งพลัส 5 วัน ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท

ยอดใช้จ่าย ‘คนละครึ่งพลัส’ 5 วัน ทะลุ 1 หมื่นล้านบ.
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง พลัส ว่า มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง พลัส สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวม 10,371.19 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย จำนวน 5,249.74 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่าย จำนวน 5,121.45 ล้านบาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.ผ่าน G-Wallet ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท
“ด้านความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง พลัส จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 23.00 น.มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 792,983 ราย” นายวินิจกล่าว
นายวินิจกล่าวอีกว่า การใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง พลัส จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้า และบริการเฉพาะบริการนวด สปา ทำเล็บ ทำผม และบริการขนส่งสาธารณะ โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้า หรือบริการล่วงหน้า โดยผู้ซื้อ และผู้ขายต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขาย และสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการแบบพบหน้า (Face to Face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง เว้นแต่การใช้สิทธิผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส
“ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการนวด และสปา ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ขอให้ตรวจสอบชื่อ และที่ตั้งของสถานประกอบการในแอพพลิเคชั่น ‘ถุงเงิน’ ให้ตรงกับใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ และอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส ดังมีรายละเอียดวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้าถุงเงินบนเว็บไซต์ถุงเงินกรุงไทยปรากฏตาม QR Code” นายวินิจกล่าว