3 พ.ย. คนละครึ่งพลัส เปิดให้ร้านค้า ผูกกับแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้สิทธิ 7 พ.ย.
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (3 พฤศจิกายน 68) จะมีการเปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์ม Food Deliveryได้ ซึ่งมีเงื่อนไขว่า สามารถผูกกับแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และจะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06:00 – 21:00 น.ของทุกวัน
สำหรับแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ ที่เข้าร่วม ‘คนละครึ่งพลัส’ มีดังนี้
– Grab Food
– LINE MAN
– ShopeeFood
– Robinhood
อย่างไรก็ตามผู้ใช้ควรตรวจสอบในแอพพ์ของแพลตฟอร์มว่าแสดงสัญลักษณ์ “คนละครึ่งพลัส” หรือไม่ เพื่อยืนยันว่าออร์เดอร์นั้นรองรับสิทธิจริง
วิธีใช้งานจริง สำหรับผู้ใช้สิทธิ
เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น และไม่พลาดสิทธิ นี่คือขั้นตอนแนะนำ
ติดตั้ง/อัพเดตแอป เป๋าตัง และ G-Wallet ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมลงทะเบียน/ยืนยันตัวตน (Android 10 ขึ้นไป, iOS 15 ขึ้นไป)
เมื่อถึงวันที่เริ่มใช้สำหรับฟู้ดดีลิเวอรี่ (7 พฤศจิกายน 2568) ให้เข้าแอพพ์เป๋าตัง กดแบนเนอร์ “ฟู้ดดีลิเวอรี่/คนละครึ่งพลัส” แล้วเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการ (ตัวอย่าง Grab Food/ LINE MAN/ShopeeFood/Robinhood)
แอพพ์จะเชื่อมไปยังแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่ เพื่อค้นหาร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “คนละครึ่งพลัส” เลือกเมนูอาหารตามปกติ จากนั้นชำระค่าจัดส่งผ่านแพลตฟอร์ม (รัฐไม่ร่วมจ่ายค่าจัดส่ง)
เมื่อลูกค้าชำระค่าจัดส่งแล้ว แอพพ์จะส่ง Notification ให้กลับไปแอพพ์ เป๋าตัง เพื่อชำระค่าอาหาร/เครื่องดื่ม (รัฐร่วมจ่าย 50%) ผ่าน G-Wallet ภายใน 5 นาที จากนั้น กด PIN ยืนยัน-เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้สิทธิ
ทุกคนที่ได้รับสิทธิต้องใช้สิทธิครั้งแรกให้ได้ภายใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. หากไม่ใช้จะถูกตัดสิทธิโดยอัตโนมัติ
ประเด็นสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ‘คนละครึ่งพลัส’
โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิร่วมจ่าย 50% ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ เป็นครั้งแรก โดยเริ่มใช้ผ่านแอปเป๋าตัง ร่วมกับ G-Wallet ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป พร้อมกับ 4 แพลตฟอร์มหลัก ได้แก่ Grab Food, LINE MAN, ShopeeFood และ Robinhood ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สิทธิใช้งานได้สะดวกขึ้นมาก
ผู้ใช้สิทธิควรอัพเดตแอพพ์ให้พร้อม เตรียมเติมเงินใน G-Wallet และเริ่มใช้สิทธิสำเร็จ ภายในวันที่ 11 พ.ย. 2568 หรือจะถูกตัดสิทธิโดยอัตโนมัติ
สำหรับร้านค้าและแพลตฟอร์มดีลิเวอรี่ นี่เป็นโอกาสทองในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานผู้ใช้ แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบ และรับมือความคาดหวังของผู้ใช้