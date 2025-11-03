วงศ์กรุ๊ป ปักหมุดตลาดวงศ์เจริญ ตลาดในร่ม 15 ไร่ บนทำเลทองย่านฝั่งธนบุรี
เครือวงศ์กรุ๊ป จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งตลาดวงศ์เจริญ ตลาดในร่มแห่งใหม่ มาตรฐานสากล บนทำเลทองย่านฝั่งธนบุรี บนเนื้อที่ 15 ไร่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค โดยรวม 6 โซน ได้แก่ อาหารสด ฟู้ดคอร์ทค้าอาหารที่หลากหลาย ของใช้ ค้าส่ง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ กว่า 300 ยูนิต ที่จอดรถมากกว่า 400 คัน โดยมี ดร.เกศี จันทราประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นายรชต วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ น.ส.น้ำเอก วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด น.ส.น้ำหนึ่ง วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
โดยในช่วงเช้าได้จัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตลาดวงศ์เจริญ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตทวีวัฒนา จำนวน 300 ทุน ทุนละ 3,000 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีให้มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไป
สำหรับงานแกรนด์โอเพนนิ่งตลาดวงศ์เจริญ คึกคักไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยมีพ่อค้าแม่ค้าร่วมใจกันมาเปิดตลาด เพื่อต้อนรับประชาชนย่านฝั่งธนบุรี พร้อมกันนี้ นายรชต วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ น.ส.น้ำเอก วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด น.ส.น้ำหนึ่ง วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เดินชมและให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดในร่มแห่งใหม่ด้วยตัวเอง
นายรชต วงศ์ประเสริฐผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ตลาดวงศ์เจริญ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค รองรับการใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกวัย จุดเด่นคือเข้าออกได้ 2 ทางคือ เส้นทวีวัฒนา–กาญจนาภิเษก และ เส้นพรานนก-สาย 4 พื้นที่ตลาดล้อมรอบด้วย มหาวิทยาลัย โรงเรียน บริษัทขนาดใหญ่ และแหล่งชุมชนมากมาย โดยตลาดแห่งนี้สร้างจากความตั้งใจที่อยากให้กลุ่มพันธมิตรทางการค้า มีที่จำหน่ายสินค้าและบริการในทำเลศักยภาพ บนค่าเช่าที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับปัจจัยหลัก สะดวก สะอาด สบาย และปลอดภัย พร้อมเติบโตไปด้วยกันที่ตลาดวงศ์เจริญ
ตลาดวงศ์เจริญ เปิดให้บริการทุกวัน เข้าออกได้ 2 ทางคือ เส้นทวีวัฒนา–กาญจนาภิเษก และเส้นพรานนก-สาย 4 ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-7789-5645 , 09-2935-7919 หรือแอดไลน์ @wongcharoen