แรงทะลุเป้า แสนสิริ กวาดยอดขายมหกรรมบ้านพุ่ง 2.3 พันล้าน หนุน Q4 โตตามเป้า

แรงทะลุเป้า แสนสิริ กวาดยอดขายมหกรรมบ้าน พุ่ง 2,300 ล้าน ส่งสัญญาณบวก Q4 โตตามเป้า
ปิดฉากไปแล้วงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2พฤศจิกายน 2568
ล่าสุดบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ประกาศความสำเร็จอย่างงดงามจากแคมเปญ Sansiri Arena แชมป์เปี้ยนดีล! สร้างสถิติใหม่และตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาด ด้วยยอดขายทะลุเป้าสูงถึงกว่า 2,300 ล้านบาท
ความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อน”เรียลดีมานด์”ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญและปัจจัยบวกที่โดดเด่น ต่อยอดขายไตรมาส 4 ของแสนสิริให้ เติบโตตามเป้าหมาย จากปัจจุบันมียอดขายสะสมของไตรมาส 4 อยู่ที่ 6,000 ล้านบาท
ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จจากการทำยอดขายทะลุเป้าในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญอย่างยิ่งต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปี2568
สะท้อนให้เห็นว่า “เรียลดีมานด์” ยังคงมีอยู่อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อผู้ประกอบการ นำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าและมีโปรโมชันที่โดนใจลูกค้า ทำให้ช่วงปลายปีนี้ถือเป็น”โอกาสทอง”ของคนซื้อบ้านที่กำลังมองหาข้อเสนอที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง
“แสนสิริ”เปิด 3 ปัจจัยสำคัญ กระตุ้นการตัดสินใจจองในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของแสนสิริ ประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการหลังการขายจากแสนสิริ 2.โปรโมชั่นพิเศษหลายต่อและราคาคุ้มค่า และ 3. การให้คำแนะนำด้านสินเชื่อจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ โดยเฉพาะสปอนเซอร์หลักในงาน อย่างธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ได้มอบข้อเสนอพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
เพื่อตอบรับเสียงเรียกร้องจากลูกค้า แสนสิริ เดินหน้ามอบดีลใหญ่สุดพิเศษ ต่อเนื่องทันที กับ “แสนสิริ อลังเซล” ลดใหญ่ ตัวจริง…แห่งปี ลดสูงสุด 10 ล้านบาทกับบ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม รวมกว่า 109 โครงการ ราคาพิเศษทุกยูนิต เริ่มต้น 8.9 แสน-29.9 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารพันธมิตรชั้นนำ ผ่อนต่ำเริ่มต้นล้านละ 2,500 บาทและโปรโมชันอื่นๆ อีกมากมาย เริ่มตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน– 30 ธันวาคม 2568 ให้ทุกคนได้มีบ้านใหม่ต้อนรับปีใหม่ ด้วยข้อเสนอแห่งปี
พบกับดีลที่ทุกคนรอคอย จากโครงการไฮไลท์ ได้แก่
1.เศรษฐสิริ พหลโยธิน – สายไหม บ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่ ใกล้พหลโยธิน ลดสูงสุด 5 ล้านบาท* เริ่ม 7.99 ล้านบาท*
2.สราญสิริ ศาลายา – ปิ่นเกล้า บ้านเดี่ยวแปลงมุมทุกหลัง ใกล้คู่ขนานบรมฯ ลดสูงสุด 2 ล้านบาท* เริ่ม 8.99 ล้านบาท*
3.อณาสิริ รามคำแหง ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ ใกล้พระราม 9 ลดสูงสุด 3 แสน* เริ่ม 3.49 ล้านบาท*
4.สิริ เพลส ประชาอุทิศ 90 ทาวน์โฮมพร้อมอยู่ เชื่อมต่อพระราม 3 – สาทร ลดสูงสุด 6 แสน* เริ่ม 1.99 ล้านบาท*
5.XT Phayathai โครงการคอนโดใกล้จุฬา รามาฯ ลดสูงสุด 4 ล้านบาท* พิเศษ 4.99 ล้านบาท*
6.THE LINE Vibe โครงการพร้อมอยู่ใกล้ เซ็นทรัลลาดพร้าว เชื่อมกับบีทีเอส ลดสูงสุด 1 ล้านบาท* พิเศษ 3.89 ล้านบาท*
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สแกนจีดีพีไทยปี’68-69 เจอโจทย์ยาก…ฝ่าพายุเศรษฐกิจ!!
- เหมือนถูกเอาเปรียบ! สาว18สุดงง ใช้คนละครึ่งพลัส โดนร้านคิดVATเพิ่ม7% วอนหน่วยงานตรวจสอบ
- หลักสี่ฝนสูงสุด ชัชชาติ แจงเหตุท่วม ระบบระบายน้ำ กทม.รับได้ 60 มม. หลายจุดพุ่งเกินพิกัด
- ราเมศ ฟาด เต้น ใช้วาทกรรมทำลาย มาร์ค ย้อนถาม ปราศรัยให้เผาบ้านเผาเมือง ชดใช้ค่าเสียหายหรือยัง