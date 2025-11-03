คนละครึ่งพลัส ยอดใช้จ่ายทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท ร้านค้าเข้าร่วมเกือบ 8 แสนราย
โครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มให้ประชาชนให้สิทธิ สแกนจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง มาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม
ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ณ เวลา 23.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน พบว่า ยอดใช้จ่ายรวมพุ่งกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทแล้ว แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนใช้จ่าย 5,689.76 ล้านบาท และเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 5,546.68 ล้านบาท รวมเป็น 11,236.43 ล้านบาท
ขณะที่ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วรวมทั้งสิ้น 799,205 ราย
Advertisement