เปิดเหตุผล ทำไม ‘ไข่ไก่’ ราคาดิ่งเหลือฟองละ 3 บาท วิเคราะห์โอกาสจะถึง 2.30 บาทหรือไม่?
ถือว่าเป็นข่าวดีที่ผู้บริโภคได้กิน “ไข่ไก่” ในราคาถูกลง หลังเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไกไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด แจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป)
โดยปรับราคาลงฟองละ 20 สตางค์ หรือแผงละ 6 บาท จากราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
นับเป็นการปรับราคาลงเป็นครั้งที่ 3 และมีการคาดการณ์ราคาไข่อาจจะปรับลงอีก
แหล่งข่าวจากวงการผู้ค้าไข่ไก่กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ราคาไข่ไก่ปรับลดลงแรงลงมาอยู่ที่ฟองละ 3 บาท เป็นผลจากดีมานด์และซัพพลายในตลาดไม่สอดคล้องกัน โดยปัจจุบันไข่ไก่ในตลาดมีอยู่ในปริมาณ 55-60 ล้านฟอง ยังเกินกว่าความต้องการหรือล้นตลาดอยู่ประมาณ 5 ล้านฟอง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี คนใช้จ่ายประหยัด ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจ และปิดเทอม ทำให้มีการบริโภคไข่ไก่ลดลง
“นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากมีการเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีไข่ไก่ออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก ขณะที่ผู้เลี้ยงรายกลางและรายย่อยไม่กล้าที่จะปลดไก่ยืนกรง เพราะกลัวว่าจะไม่มีไข่ขาย ทำให้ยืดเวลาการปลดออกไป และอีกเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหากปลดแล้ว คงไม่รู้จะนำมาไก่ไปไว้ตรงไหน จากก่อนหน้านี้ยังมีส่งออกไปยังกัมพูชาได้ แต่ตอนนี้ด่านชายแดนปิด” แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับราคาไข่ไก่ที่เหลือฟองละ 3 บาท ถือว่าเป็นการปรับราคาลงแรงในรอบ 3 ปี นับจากปี 2565 ที่ราคาลงมาแตะ 3 บาท แต่ก่อนหน้านี้เคยลงลึกไปที่ฟองละ 2.30 บาทในช่วงเดือนมีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ก็มีแนวโน้มราคาไข่ไก่อาจจะปรับลดลงอีก แต่คงไม่ลงลึกไปถึงฟองละ 2.30 บาท เนื่องจากจะได้แรงหนุนจากคนละครึ่งพลัส บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการเปิดเทอม ที่พยุงราคาไม่ดิ่งลึกไปมากกว่านี้