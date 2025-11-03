SRTA เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยพัรอบสถานีรถไฟ จับมือ ญี่ปุ่น พัฒนาสถานีกลางบางซื่อ

SRTA เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟ จับมือ ญี่ปุ่น พัฒนาสถานีกลางบางซื่อ
นายกษพล บวรศรีการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (อทส.) หรือ SRTA เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อทส. อยู่ระหว่างจัดทำแผนวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – 2570 เพื่อกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน และเหมาะสม สามารถรองรับ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การจัดทำแผนวิสาหกิจของ อทส. ดังกล่าว ยังมุ่งเน้นให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการและแผนวิสาหกิจของ รฟท. โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของ อทส. ภายใต้กรอบแผนของ รฟท. ซึ่งคาดว่าแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2569
นายกษพล กล่าวว่า นอกจากนี้ การดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยรอบสถานีรถไฟที่มีศักยภาพ ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 (งบกลาง) วงเงิน 151 ล้านบาท และรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ โดย อทส. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจัดทำรายงาน EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการนำร่องระยะที่ 1 จำนวน 4 พื้นที่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study), งานออกแบบทางแนวคิด (Conceptual Design) และรายงาน IEE (ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) จำนวน 21 พื้นที่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน สำหรับแผนปฏิบัติด้านการพัฒนาพื้นที่บริเวณบางซื่อ ในระยะ 14 ปี (พ.ศ. 2569 – 2582)
นายกษพล กล่าวว่า ปัจจุบัน อทส. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการฯ เสร็จสิ้นแล้ว ภาพรวมโครงการฯ ตั้งเป้าหมายหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Livable Smart City)” ต้นแบบ และเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) ซึ่งแผนฉบับนี้อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป หากได้รับการอนุมัติเชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ในทุกมิติ และสร้างรายได้มหาศาลต่อ รฟท. ในอนาคต
นายกษพล กล่าวว่า ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 อทส. ได้เดินหน้าดำเนินโครงการสำคัญในพื้นที่บริเวณบางซื่ออย่างต่อเนื่อง อาทิ การขอเช่าพื้นที่แปลง E1 เพื่อก่อสร้างที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ การขอเช่าพื้นที่แปลง G9 เพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง (District Utility System) ซึ่ง อทส. มีแผนจะดำเนินการเพื่อรองรับการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
นายกษพล กล่าวว่า นอกจากนี้ อทส. ยังเดินหน้าพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (สถานีกลางบางซื่อ) โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองแห่งประเทศญี่ปุ่น (UR) เพื่อพัฒนาให้สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางการเดินทางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและอาเซียน และพัฒนาพื้นที่บริเวณบางซื่อให้เป็น “เมืองอัจฉริยะบางซื่อ” ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่บริเวณบางซื่อ และคาดว่าจะเริ่มลงนามสัญญาเพื่อดำเนินงานร่วมกันได้ในช่วงต้นปี 2569
