บิ๊กซี ชวนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ร้านค้าเช่า-ศูนย์อาหาร
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ แจ้งว่า ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง พลัส” ได้ทุกวันที่ร้านค้าในโซนพลาซ่า และ ศูนย์อาหารบิ๊กซี อิ่ม อร่อย คุ้มค่า กว่า 3,000 ร้านค้า เพียงแค่สังเกตสัญลักษณ์ หรือ โลโก้ “คนละครึ่งพลัส” ติดไว้ที่หน้าร้าน และชำระง่ายๆ ผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” เท่านั้นท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 68 ที่ บิ๊กซี ทั่วประเทศ
หมายเหตุ :
• พื้นที่ขาย (โซนซูเปอร์มาร์เก็ต) ไม่ร่วมรายการ
• อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 11 พ.ย. 2568 ก่อนเวลา 23.00 น.
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ร้านค้า และรัฐบาล กำหนด