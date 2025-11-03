ทอสเท็ม ปักหมุด 3 กลยุทธ์ขยายตลาดเอเชีย-ตะวันออกกลาง
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายซาโตชิ โยชิดะ เจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่ง เทคโนโลยี (LIXIL Housing Technology), บริษัท ลิกซิล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (LIXIL) เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่อยู่อาศัย ซึ่งทำภายใต้แบรนด์ TOSTEM เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจหลักของ ลิกซิล ที่ยังคงทำรายได้ และเติบโตอย่างแข็งแกร่งในญี่ปุ่น และมีสัดส่วนการเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศแถบเอเชีย โดยทิศทางการเติบโตของแบรนด์ในระดับภูมิภาค บริษัทวางแผนพร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการปฎิวัติพื้นที่อยู่อาศัยทั่วโลกบน 3 แนวทางสำคัญคือ 1. การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. การขยายพื้นที่ตลาดใหม่ 3. การขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตของแบรนด์ในเอเชีย และก้าวสู่ตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง ภายใต้จุดยืนของแบรนด์ที่ยึดมั่นในคุณภาพ ความสวยงาม และการออกแบบในสไตล์ญี่ปุ่น ที่ผสานฟังก์ชันเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
นายอิจิโระ มุราโคชิ เจ้าหน้าที่บริหาร ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่ง เทคโนโลยี กล่าวว่า จากความสำเร็จในการวางกลยุทธ์การตลาดในภูมิภาคเอเชียตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้สร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับ TOSTEM และวันนี้เราพร้อมยกระดับสู่การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตขึ้นไปข้างหน้าพร้อมเปิดโอกาสในการนำคุณภาพและดีไซน์แบบญี่ปุ่นของ TOSTEM ไปสู่ลูกค้าและตลาดใหม่ทั่วโลกอย่างแท้จริง โดย 3 แกนกลยุทธ์ที่ TOSTEM จะใช้ขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตระดับภูมิภาค ประกอบไปด้วย 1. Category Expansion การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยล่าสุด แบรนด์ TOSTEM เปิดตัว IN16 Series ผลิตภัณฑ์ชุดประตูและฉากกั้นอะลูมิเนียมภายในรุ่นใหม่ ที่ออกแบบโดยทีม LIXIL Global Design จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับความงามและฟังก์ชันของพื้นที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียม ถือเป็นการก้าวข้ามขอบเขตจาก “ประตูและหน้าต่าง” สู่ “Interior Living Series” ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ IN16 ได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD 2024 จากประเทศญี่ปุ่น และได้เปิดตัวในประเทศไทย ในงานสถาปนิกเมื่อเดือนเมษายน และจำหน่ายให้กับเจ้าของบ้านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในฐานะผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนดีไซน์แบบญี่ปุ่นที่ร่วมสมัยและเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
2. Area Expansion ขยายพื้นที่สู่ตลาดตะวันออกกลางหลังจากประสบความสำเร็จในเอเชีย TOSTEM เตรียม “เปิดประตูสู่ตลาดใหม่” ในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ใน ดูไบ (Dubai) ในเดือนตุลาคม 2025 และเข้าร่วมงาน Big 5 Global Exhibition ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งนับเป็นการเปิดเวทีให้แบรนด์ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก และพันธมิตรระดับนานาชาติ การขยายสู่ตลาดตะวันออกกลางถือเป็นหมุดหมายสำคัญของทอสเท็ม ในการก้าวสู่การเป็น Global Premium Housing Solution Brand ที่นำคุณภาพและดีไซน์ญี่ปุ่นออกสู่เวทีโลกอย่างเต็มรูปแบบ
3. Segment Expansion การขยายกลุ่มลูกค้า เจาะตลาดอาคารสูงระดับลักชัวรี จากเดิมที่ TOSTEM มุ่งเน้นตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ (Low-Rise Housing) ในปีนี้บริษัทเตรียมขยายเข้าสู่ตลาดอาคารสูงระดับลักชัวรี (Luxury High-Rise) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย โดยได้จัดตั้งทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเดินหน้าในหลายโครงการแลนด์มาร์กสำคัญทั่วภูมิภาค