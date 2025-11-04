สอน. ล็อก 9 วันหยุดหีบอ้อยลดพีเอ็ม2.5 ช่วงปีใหม่
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2568/69 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสอน.ได้กำหนดมาตรการลด PM 2.5 สู่เป้าหมายอ้อยเผา 0% โดยมีมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้ ขอความร่วมมือรับเฉพาะอ้อยสดตั้งแต่ช่วงต้นของหีบจนถึงช่วงวันเด็ก พร้อมกำหนดปริมาณอ้อยเผาไม่เกิน 20% ต่อวัน และทั้งฤดูการผลิตไม่เกิน 10% และให้โรงงานน้ำตาลหยุดรับอ้อย 27 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
นอกจากนี้ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการตัดและส่งอ้อยให้แก่โรงงาน ตลอดจนออกระเบียบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงาน พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (GISTDA และกระทรวง DE) ในการติดตามจุดความร้อน(Hot spot) พร้อมติดตามร่องรอยการเผา (Burned Scar) รวมทั้งสนับสนุนการใช้ TraffyFondue “แจ้งอุต” เรื่องการเผาอ้อย เพื่อรายงานอ้อยเผา สำหรับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
“ตลอด 9 วันที่ให้โรงงานน้ำตาลหยุดรับอ้อย เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย และยังมีส่วนในการกระตุ้นท่องเที่ยวของไทยช่วงวันหยุดยาวด้วย โดยครั้งนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลมีเวลาเตรียมตัว วางแผนการตัดสดและการหีบ”นายใบน้อยกล่าว
นอกจากนี้ยังออกมาตรการส่งเสริมเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล โดยสนับนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรชาวไรอ้อยเพื่อการบริหารอัดการแหล่งน้ำและชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยฯ ปี 2568-2570 ปีละ 2,000 ล้านบาท วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท (หากปีแรกใช้ไม่หมด สามารถทบวงในไปปีอัดไปได้) ผู้ก็จ่ายดอกเบี้ย 2% ต่อปี และมาตรการทางการเงินและการสร้างแรงจูงใจ ขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐจูงใจเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีฤดูการผลิตปี 2568/69 เฉพาะอ้อยสดละอาดคุณภาพดี100% เท่านั้น
รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่นำใบและยอดอ้อยส่งขายให้โรงงานไฟฟ้าชีวมวล เฉพาะชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสด สะอาด คุณภาพดี 100% เท่านั้น และประสานกระทรวงพลังงานส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีสัดส่วนการใช้ใบและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าราคาเหมาะสม