ลอยกระทงไม่เหงา โรงแรมเผยยอดจองแน่น คนละครึ่งช่วยได้ดันใช้จ่ายเพิ่ม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงปี 2568 น่าจะมีความคึกคักมากพอสมควร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จัดงานลอยกระทงเป็นหลัก ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ห้องพักในพื้นที่ที่มีการจัดงานลอยกระทงใหญ่มีการจองเข้าพักแน่นจนเต็ม และในบางโรงแรมก็เกือบเต็มเช่นกัน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็มีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ของประเทศไทยที่มีการสูญเสียครั้งใหญ่ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม อาทิ การถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนจัดงานตามลำดับขั้นตอนต่อไป
นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า ส่วนการท่องเที่ยวในประเทศ จากการประเมินบรรยากาศลอยกระทงของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มองว่าบรรยากาศปีนี้จะใช้จ่ายไม่คึกคักมากเท่าเดิม แต่จากการมีมาตรการคนละครึ่ง พลัส ที่ออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มเติม มองว่าน่าจะช่วยดึงบรรยากาศขึ้นได้ เพราะคนละครึ่งกระจายไปหลายพื้นที่ สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ มีความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งเชื่อว่าชั่วโมงนี้คนที่ได้สิทธิคนละครึ่ง จะต้องใช้จ่ายแน่นอนแบบ 100% เป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจช่วงสั้นๆ แต่หมุนเวียนวงรอบให้ไปต่อได้ เพราะผู้ประกอบการเมื่อขายของดีขึ้นก็จะซื้อวัตถุดิบมาขายเพิ่ม มีรายได้เพิ่มอาจสนับสนุบให้ออกเดินทางท่องเที่ยวได้
ตลาดต่างชาติที่ชื่นชอบงานลอยกระทง เป็นกลุ่มยุโรป ที่มีความชื่นชอบวัฒนธรรมไทยมากๆ แต่ความจริงนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกประเทศก็รู้ว่า ลอยกระทงเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของไทย โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่มีการจัดงานลอยกระทงมาอย่างยาวนาน มีประวิติศาสตร์เป็นของตัวเอง อาทิ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย จะได้รับความนิยมมาก
นายเทียนประสิทธิ์กล่าวว่า คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2568 จะอยู่ประมาณ 33 ล้านคน สาเหตุที่น้อยกว่าช่วงต้นปีที่ประเมินไว้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนหายไป ซึ่งการที่จีนหายไปจากฐานเดิม 3 ล้านคน ก็ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติในภาพรวมหายไป เทียบกับปี 2567 ที่มีเข้ามาเที่ยวไทยสะสม 35.54 ล้านคน สร้างรายได้ 1.67 ล้านล้านบาท แต่ตลาดต่างชาติประเทศอื่นยังถือว่าดีอยู่ โดยเฉพาะตลาดระยะไกล ทั้งยุโรป สหรัฐ ซึ่งแนวโน้มช่วงปลายปีนี้น่าจะยังดีมากๆ อย่างต่อเนื่อง แต่พอตลาดจีนหายไป สัดส่วนต่างๆ ก็ปรับลดลง อาทิ อัตราการเข้าพัก การใช้จ่ายเหล่านี้
“อัตราการเข้าพักเดือนพฤศจิกายน ที่มีการจัดงานลอยกระทง คาดว่าจะอยู่ที่ 60-65% ชะลอตัวจากปี 2567 เล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ 70% แต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีบางพื้นที่อัตราเข้าพักต่ำกว่า 50% ด้วย แต่พอขยับเข้าเดือนพฤศจิกายน ก็เห็นตัวเลขปรับเพิ่มขึ้น แต่แนวโน้มหากเทียบกับปีก่อนหน้า บรรยากาศในภาพรวมดร็อปกว่าปีที่แล้วแน่นอน เพราะตลาดต่างชาติเที่ยวไทยสะสม ตัวเลขติดลบประมาณ 7% คิดเป็นอัตราการเข้าพักที่หายไป 7% ก็เท่ากับมีเม็ดเงินหายไปบางส่วนแล้ว” นายเทียนประสิทธิ์กล่าว