อนุทิน เซ็นตั้งบอร์ดอีวีชุดใหม่ พร้อมคุมเอง ประเดิมถกนัดแรก 20 พ.ย.นี้

อนุทิน เซ็นตั้งบอร์ดอีวีชุดใหม่ คุมเอง ถกนัดแรก 20 พ.ย. ชงใช้
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ชุดใหม่ มี 18 ราย ซึ่งนายอนุทิน เป็นประธานด้วยตัวเอง มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้ช่วยเลขานุการจาก 3 หน่วยงาน คือ ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และอธิบดีกรมสรรพสามิต โครงสร้างคล้ายสมัย น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานบอร์ดอีวีด้วยตัวเองเช่นกัน
รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกรรมการอื่นๆ ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน , ปลัดกระทรวงการคลัง , เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย , นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย , นายกุลิศ สมบัติศิริ , นายเบญจรงค์ สุวรรณคีรี และเดิมมีรายชื่อนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง เป็นกรรมการ เพราะคำสั่งตั้งแต่ 22 ตุลาคม เป็นวันเดียวกับที่นายวรภัค ประกาศลาออก จึงต้องดูว่าจะมีการแต่งตั้งใครมาแทนหรือไม่
รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการประชุมนัดแรกกำหนดวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ หนึ่งในวาระสำคัญ เช่น มาตรการให้กรมสรรพสามิต ปรับเงื่อนไขคำนวณจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตชดเชยภายใต้มาตรการอีวี 3 และอีวี 3.5 จูงใจเอกชนผลิตเพื่อส่งออก ที่ผ่านมาได้อนุมัติในบอร์ดชุด น.ส.แพทองธาร ไปแล้ว แต่นำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่ทัน โดยจะนำมาตรการดังกล่าวมาหารือในบอร์ดอีวีใหม่อีกครั้ง และนำเข้า ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไป รายละเอียดมาตรการที่ให้กรมสรรพสามิตรปรับเงื่อนไขในการคำนวณจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตชดเชย สาระสำคัญ คือ ให้ผลิต 1 คัน นับเป็นการผลิตชดเชย 1.5 คัน สำหรับยานยนต์ที่ผลิตและส่งออกไปต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2568 ตามข้อเสนอของ ส.อ.ท.และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขยายตลาดส่งออก จากเดิมนโยบายกำหนด ผลิต 1 คัน นับเป็นการผลิตชดเชย 1 คัน โดยคาดว่าจะทำให้จำนวนการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณปีละ 12,500 คัน ในปี 2568 และ 52,000 คัน ในปี 2569
“นอกจากนี้ จะเสนอบอร์ดอีวีพิจารณามาตรการสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถอีวีในประเทศใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นส่วนของเอสเอ็มอี” รายงานข่าวระบุ