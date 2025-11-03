คนละครึ่งพลัส 6 วัน ใช้จ่าย 1.2 หมื่นล้าน – ร้านร่วม 8.2 แสนราย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส โดย ณ วันที่ 3 พฤศจิกา 2568 เวลา 17.00 น. ว่า มีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการฯ สำเร็จแล้วกว่า 13 ล้านราย ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 12,541.34 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 6,348.78 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 6,192.65 ล้านบาท
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยในแต่ละวันไม่จำเป็น ต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท
ด้านความคืบหน้าของการลงทะเบียนร้านค้าในโครงการฯ จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วจำนวน 824,441 ราย