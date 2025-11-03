กรอ. เพิกถอนโรงงานสีเขียว 15 แห่ง เซ่นทำผิดถูกคำสั่งม.39 ให้หยุดชั่วคราว
นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรอ. หลังมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 6/2568 เพื่อพิจารณาให้การรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว (GI: Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองสถานประกอบการที่ดำเนินการตามข้อกำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 จำนวน 41 โรงงาน
แบ่งเป็น 1.สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 จำนวน 15 โรงงาน 2.สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จำนวน 1 โรงงาน 3. สถานประกอบการที่ได้รับการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จำนวน 16 โรงงาน และ4.สถานประกอบการที่ได้รับการเทียบระดับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ร่วมกับ ISO 14001 จำนวน 9 โรงงาน
“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถูกคำสั่งมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 สั่งหยุดประกอบการชั่วคราว ทั้งสิ้น 15 โรงงาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวกำหนด และนโยบายของ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”นายพรยศกล่าวและว่า ที่ประชุมยังพิจารณากลไกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอยู่ในระบบอุตสาหกรรมสีเขียว โดยเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว”นายพรยศกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.เรียก องค์กรมิสยูนิเวิร์ส ชี้แจงกรณีให้ นางงาม ถือหมอนเว็บกาสิโน ผิดกม.ไทยร้ายแรง
- SC ปิดดีลแรงส่งท้ายปี บุกพารากอน เปิดโปร ‘ห้องลับปิดดีล’ ลดสูงสุด 10 ล้าน
- ส.ส.ปชน. ถามหา รมต.กลาโหม จี้ เคลียร์ปมโควต้าหวยสีเทา คืนความโปร่งใสให้อผศ.
- เสามือถือตรงข้าม ‘คิงโรมัน’ สูงเกินมาตรฐาน 2 เท่า ตร.แจ้งแก้ไข พร้อมปรับมุมเงยลง จำกัดวงคลื่น