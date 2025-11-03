MR. D.I.Y.ปล่อยแคมเปญ สินค้าครึ่งราคา ช่วยค่าครองชีพคนไทย รับกระแสคนละครึ่งพลัส

MR. D.I.Y.ปล่อยแคมเปญ สินค้าครึ่งราคาลด 50% ช่วยค่าครองชีพคนไทย รับกระแส คนละครึ่งพลัส
วันที่ 3 พฤศจิกายน นายอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของคนไทย จึงสานต่อแนวนโยบายภาครัฐด้วยแคมเปญ ‘สินค้าครึ่งราคา ลด 50%’ โดยคัด 3 สินค้าขายดีลดราคาสูงสุดถึง 50% ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในราคาสุดคุ้ม ตามสโลแกน ‘Always Low Prices’ อาทิ เครื่องจ่ายน้ำยาล้างจาน ราคา 29 บาท ,เทปโอพีพี สีใส ราคา 59 บาท และเตาแก๊สพกพา ราคา 230 บาท นอกจากนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ‘แจกหนัก จัดใหญ่ ส่งท้ายปี’ มอบความคุ้มค่าผ่านของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท อาทิ สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 15 รางวัล จักรยานยนต์ไฟฟ้า Smartech Motor รุ่น RAPID SR108 เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson Digital Slim SV18 Apple Watch Ultra และบัตรของขวัญ MR. D.I.Y. มูลค่า 3,000 บาท รวมกว่า 324 รางวัล ลูกค้าสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้เมื่อชอปครบทุก 300 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกช้อปสินค้าในราคาถูกคุ้มเสมอ (Always Low Prices) ผ่านสินค้าหลากหลายประมาณ 16,000 รายการ ใน 6 แผนกหลัก ได้ทุกวันและทุกเทศกาล ที่ร้านมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. กว่า 1,000 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัด ทุกทิศทั่วไทย ใกล้บ้านคุณและชอปได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์