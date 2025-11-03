SC ปิดดีลแรงส่งท้ายปี บุกพารากอน เปิดโปร”ห้องลับปิดดีล” ลดสูงสุด 10 ล้าน
วันที่ 3 พฤศจิกายน นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและนวัตกรรม บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC Asset เปิดเผยว่า การจัดแคมเปญ “SC โปรฏิหาริย์มีจริง” ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อคุณภาพของสินค้าและแบรนด์ SC Asset และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยช่วงปลายปี บริษัทจึงพร้อมเดินหน้าต่อด้วยการจัดงาน “ห้องลับ ปิดดีล” ที่ ชั้น 1 แฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2568 โดยตั้งเป้ายอดขายจากการจัดงานทั้ง 2 งานอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท
“จุดแข็งที่ SC Asset นำมาต่อยอดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าในงาน ‘ห้องลับ ปิดดีล’ คือเรามองว่านี่ไม่ใช่เพียงงานขายเท่านั้น แต่คือพื้นที่สำหรับลูกค้าที่ต้องการบ้านในฝันในราคาที่ดีที่สุดของปี โดยออกแบบบูธให้มีห้องลับเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษให้กับตัวลูกค้าที่มาร่วมงานโดยเฉพาะ สำหรับลูกค้าที่มาปิดดีลจริง มีทีมที่ปรึกษาทางการเงิน และทีมขายมืออาชีพคอยให้ข้อมูลแบบใกล้ชิด พร้อมข้อเสนอที่ไม่มีการเปิดเผยที่อื่น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงความพิเศษและคุณค่าของการตัดสินใจในช่วงเวลานี้”
สำหรับการจัดงาน “ห้องลับ ปิดดีล” ในครั้งนี้ SC Asset ยกขบวน 89 โครงการ ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม อาทิ โครงการ ไนน์ตี้ไฟว์ อีสต์วัน, คอนนาเซอร์, กรานาดา, แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด, เดอะ เจนทริ, บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์, บางกอก บูเลอวาร์ด, เวนิว, เพฟ,วี คอมพาวด์ และเวิร์ฟ ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม อาทิ โครงการ เรฟเฟอเรนซ์ และโค้บบ์ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.99 ล้านบาท ที่มาพร้อมกับมอบข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะภายในงานเท่านั้น ได้แก่ จองปุ๊บ รับปั๊บ รับของพรีเมียมทันทีที่จอง, ส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท, ฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี
ยังมีพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม รับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท พร้อมสิทธิ์ ลุ้นรับ Lucky draw มูลค่ารวม 6,000,000 บาท ได้แก่ ทองคำ และ เฟอร์นิเจอร์ Chanintr แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์สำหรับผู้ซื้อโครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปี โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2568 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 10.00 – 21.00 น.
นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ว SC Asset ยังได้เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี-พหลฯ 2 บ้านหรูซีรีส์ใหม่ “Pause Series” แบบบ้านใหม่ล่าสุดแห่งการหยุดพักเพื่อให้คุณมองโลกได้กว้างกว่าเดิม ซึ่งจะเริ่มเปิดจอง ครั้งแรก วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายนนี้ ราคาเริ่มต้น 13.59 – 25 ล้านบาท
“โครงการ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี–พหลฯ 2 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ SC Asset ในการต่อยอดความสำเร็จของแบรนด์บ้านหรู และความสำเร็จของแบรนด์บางกอก บูเลอวาร์ด ที่เคยได้รับการตอบรับยอดเยี่ยมในทำเลนี้มาแล้ว 1 โครงการ เราเห็นเทรนด์ของลูกค้าระดับบนที่ให้ความสำคัญกับทั้ง ดีไซน์ ฟังก์ชัน และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน จึงออกแบบโครงการนี้ให้ตอบโจทย์ครบทุกมิติ”นายณัฏฐกิตติ์กล่าว