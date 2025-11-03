สถิตย์ อดีตปลัดคลัง พร้อมชี้แจงกมธ. ถูกโยงผังธนาคาร BIC รับเคยร่วมก่อตั้ง แต่ออกมาแล้ว
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตปลัดคลัง ยืนยันเตรียมไปชี้แจง กมธ. ความมั่นคงฯ กรณีมีชื่อถูกโยงผังธนาคาร BIC (กัมพูชา) รับเคยมีส่วนร่วมก่อตั้งธนาคารในปี 2018 ในฐานะมืออาชีพด้านการเงินการคลัง ชี้จบภารกิจ 1 ปี ก็ออกมา ลั่นไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับ ยิม เลียก แค่เคยเจอ 2 ครั้ง-เรียกชื่อยังผิด
นายสถิตย์ นายอดีตปลัดกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึงกรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายธนาคาร BIC (กัมพูชา) ที่มีข่าวโยงกับองค์กรเกี่ยวกับสแกมเมอร์ข้ามชาติ ว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ตนจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน เนื่องจากต้องการแสดงถึงความสุจริตใจ ต้องการให้เห็นว่า ตนไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่การที่ถูกโยง โดยเขียนออกมาเป็นผังเชื่อมโยง ทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งก็ต้องขอความเป็นธรรมด้วย
โดยข้อเท็จจริง ก็คือ เมื่อปี 2018 (พ.ศ. 2561) มีนักการเงิน นักลงทุนแนะนำให้ตนเข้าไปช่วยในช่วงก่อตั้ง BIC (กัมพูชา) ซึ่งรวมถึงนักลงทุนจาก สปป.ลาว ที่เป็นเจ้าของธนาคาร BIC (สปป.ลาว) ด้วย โดยถือหุ้นสัดส่วน 60% จึงเป็นที่มาของการใช้ชื่อ BIC ซึ่งเป็นการไปช่วยก่อตั้ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และแสดงบทบาทของคนไทยในการออกไปมีบทบาทในระดับระหว่างประเทศ เพราะนอกจากนี้แล้ว ช่วงนั้นตนยังมีไปเป็นประธานกองทุนในสิงคโปร์อีกด้วย
“ผมได้เข้าไปช่วยก่อตั้ง ซึ่งเป็นช่วงหลังเกษียณจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังแล้ว ในฐานะที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพด้านการเงิน การคลัง ก็ได้ให้ความร่วมมือไป ซึ่งตอนนั้นมีแค่ผม รีวิน (เพทายบรรลือ) และตัวแทนของ BIC (สปป.ลาว) แล้วผมก็อยู่แค่ปีเดียว เพราะรับปากแค่เข้าไปช่วยก่อตั้ง ก่อตั้งเสร็จแล้วก็ออกมา ซึ่งการก่อตั้งธนาคาร ต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังทางด้านการเงินพอสมควร และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ”
นายสถิตย์กล่าวว่า หลังจากร่วมก่อตั้งธนาคาร BIC (กัมพูชา) เสร็จ ตนก็ลาออกมา ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ตนได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทั้งนี้ ยืนยันว่าตนไม่ได้มีการทำธุรกิจอื่นกับกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากแค่มีบทบาทไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคาร ที่ต้องขออนุญาตจากธนาคารกลางของกัมพูชาเท่านั้น โดยในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่ง Charman ก็ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการแม้แต่ครั้งเดียว
“ชื่อผมอยู่ในรายงานการประชุมปี 2018 ส่วนของปี 2019 ก็ไม่มีแล้ว ดังนั้น ผมแค่ไปตั้งแบงก์ ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นเลย จึงต้องขอความเป็นธรรม ซึ่งการที่เขียนผังโยงแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหาย ควรจะเขียนอย่างมีความรับผิดชอบ ตรงนี้ ผมหมายถึงต้นตอที่เขียน ไม่ได้หมายถึงสื่อที่นำมานำเสนอต่อจากนั้นนะ”
นอกจากนี้ นายสถิตย์กล่าวด้วยว่า เรื่องที่เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เกิดขึ้นหลังจากปี 2021 ซึ่งในยุคที่ตนเข้าไปร่วมก่อตั้งธนาคาร ยังไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดถึงกันในปัจจุบันนี้เลย
นายสถิตย์กล่าวว่า ในส่วนความเชื่อมโยงกับนายยิม เลียกนั้น ยืนยันว่า ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกัน ตนเพียงแค่ได้เจอนายยิม เลียก ในตอนตั้งธนาคาร และตอนงานแต่งงานของลูกสาวของนักธุรกิจไทย ซึ่งนายยิม เลียก ไม่ได้มีชื่อเกี่ยวข้องกับก่อตั้งธนาคารแต่อย่างใด
“เมื่อก่อนผมยังเรียกชื่อเขาผิดด้วยซ้ำไป ผมเรียกว่า ยิม ลิก เพิ่งมารู้ตอนหลังที่มีข่าวเยอะ ๆ ว่าชื่อ ยิม เลียก” นายสถิตย์กล่าว
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ