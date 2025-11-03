โบนัสสุกี้ บุกหนักบุฟเฟต์ เปิดสาขาทุกอาทิตย์ตลอดเดือนพ.ย.นี้ ‘ตี๋น้อย’ เร่งสปีดปูพรมทั่วไทย
หลัง โบนัส สุกี้ (BONUS SUKI) สุกี้น้องใหม่ล่าสุด ในเครือ MK ที่ชูความคุ้มค่าด้วยราคา 219 บาท (ไม่รวมเครื่องดื่มรีฟิล ราคา 39 บาทและ Vat 7%) ลงสนามสู้ศึกบุฟเฟต์
ภายในระยะเวลากว่า 3 เดือนก็เดินหน้าเปิดเกมบุก 7 สาขา นับจากสาขาแรกโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี ต่อด้วยแม็คโคร โลตัส มอลล์ ชัยนาท ,ลิตเติ้ล วอล์ค รามคำแหง 129, Yes บางพลี ,แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น ,เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม และศรีสกล มอลล์ สกลนคร
ล่าสุดประกาศตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเปิดสาขาใหม่อีก 5 สาขารวด และทุกอาทิตย์ บุกหนักทั้งทำเลชายขอบกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
เริ่มจากวันที่ 7 พฤศจิกายน เปิดที่สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์ ระยอง จากนั้นวันที่ 14 พฤศจิกายน เปิดที่สหไทย สุราษฎร์ธานีต่อด้วยวันที่ 21 พฤศจิกายนเปิดที่โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง ,วันที่ 24 พฤศจิกายนเปิดที่บิ๊กซี รังสิต คลอง6 ปทุมธานี และวันที่ 28 พฤศจิกายน เปิดที่บิ๊กซี บางใหญ่ นนทบุรี
เมื่อรวม 7 สาขาก่อนหน้า เท่ากับว่า “โบนัส สุกี้” จะมี 12 สาขาในสิ้นเดือนพฤศจิกายนและในเดือนธันวาคมนี้ น่าจะมีอีกหลายสาขาตามมาส่งท้ายปี 2568 ก่อนเติมเกมบุกรอบใหม่ในปี 2569
ขณะที่ สุกี้ตี๋น้อย หลังมีคู่แข่งมากหน้าหลายแบรนด์ นอกจากเพิ่มเมนู กระหน่ำโปรโมชั่นแบบรัวๆ ก็ยังไม่หยุดอยู่แค่ 90 สาขา ภายในปี 2569 วางแผนจะขยายสาขาอีก 32 สาขา และเปิดสาขาใหม่ทุกสัปดาห์เช่นกัน หลังในปี 2568 เปิด 21 สาขา โดยได้ขยายไปหลายจังหวัดในภาคอีสาน รวมถึงภาคเหนือในบางจังหวัดแล้ว ในปี 2569 เตรียมขยายไปถึงภาคใต้ เพื่อให้ครบทุกจังหวัดของประเทศไทย