PROSPECT REIT ทุ่ม 970 ล้าน ลงทุนโครงการ BFTZ 6 เติมพอร์ตสินทรัพย์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวว่า ได้ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ด้วยมูลค่า 970 ล้านบาท ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 6 (BFTZ 6) ถนนบางนา-ตราด กม.19 จังหวัดสมุทรปราการ สำเร็จตามแผน ซึ่งเป็นโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูง ภายใต้การพัฒนาของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PD) ในฐานะสปอนเซอร์หลัก พื้นที่ให้เช่ารวม 50,748 ตารางเมตร เตรียมรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่มีผู้เช่าเต็ม 100% ทันที ส่งผลให้ PROSPECT REIT มีรายได้มั่นคงต่อเนื่อง พร้อมรักษาการจ่ายผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยในระยะยาว เล็งลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินโครงการใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อขยายมูลค่าสินทรัพย์รวมทะลุ 10,000 ล้านบาทตามเป้า
การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในรูปแบบสิทธิการเช่าช่วงที่ดินระยะยาวไม่เกิน 29 ปี และกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงงานและคลังสินค้า โครงการ BFTZ 6 ทำเลศักยภาพของจังหวัดสมุทรปราการ คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวม 50,748 ตารางเมตร เป็นโครงการสร้างใหม่อายุเฉลี่ย 1 ปี อยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีม่วง เหมาะสำหรับประกอบกิจการโรงงานและคลังสินค้า กลุ่มผู้เช่าหลักเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชั้นนำ เช่น กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์, ขนส่งและโลจิสติกส์ ส่วนใหญ่ผู้เช่าเป็นสัญชาติจีน อเมริกา และไทย
น.ส.อรอนงค์กล่าวว่า หลังลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะทำให้ PROSPECT REIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9,800 ล้านบาท มีพื้นที่ให้เช่าภายใต้การบริหารรวมกว่า 564,758 ตารางเมตร ครอบคลุมโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ BFTZ 1 โครงการ BFTZ 2 โครงการ BFTZ 3 โครงการ X44 และโครงการ BFTZ 6 พื้นที่ให้เช่าส่วนใหญ่ผู้เช่าประกอบกิจการเป็นอาคารประเภทโรงงานที่มีแนวโน้มการเช่าระยะยาว และยังมีสิทธิประโยชน์จากเขต Free Zone ที่ดึงดูดผู้เช่าซึ่งทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก รวมถึงมีผู้เช่าชั้นนำจากธุรกิจหลายประเภท และทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ทำให้อัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของ PROSPECT REIT อยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด
ส่วนผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568 PROSPECT REIT มีรายได้รวม 323.19 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จ่ายเงินออกให้แก่ผู้ถือหน่วยไปทั้งสิ้น 0.3950 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (Annualized Yield) อยู่ที่ 10.97% (คิดบนราคาปิด ณ สิ้นไตรมาส 2/2568) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วย PROSPECT REIT จึงวางแผนเดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 4 (BFTZ 4) บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 187,949 ตารางเมตร มูลค่ารวมไม่เกิน 5,040 ล้านบาท โดยกำหนดจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อขออนุมัติการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 5 และพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของ PROSPECT REIT ต่อไป