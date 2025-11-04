ทองเปิดตลาดเช้าลดลงเล็กน้อย เหตุดอลลาร์แข็งกดดัน ความไม่แน่นอนเรื่องดบ.ของเฟด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะการซื้อขายทองคำของสมาคมค้าทองคำว่า ทันทีที่เปิดตลาดเมื่อเวลา 09.05 น. ราคาทองปรับลดลงทันที 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 61,400 บาทต่อบาททองคำและ ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 62,200 บาทต่อบาททองคำ
ทั้งนี้สมาคมค้าทองวิเคราะห์ว่า ราคาทองคําสปอดยังเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบระดับสูงทางเทคนิคโดยมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังจากที่ตลาดได้ลดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในการประชุมเดือนธ.ค. ส่วนทองคำในประเทศเปิดตลาดปรับตัวลดลงเล็กน้อยตามทองคำโลก
ราทองคำตลาดโลกเคลื่อนไหวขึ้นลงในกรอบทางเทคนิคล่าสุดเคลื่อนไหวบริเวณแถวๆ 3,988 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดในปีนี้
ขณะที่การปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐได้เข้าสู่วันที่ 34 ทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ ถูกเลื่อนออกไป โดยเฉพาะการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ซึ่งส่งผลทำให้ตลาดต่างหันไปจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจจากหน่วยงานภาคเอกชน โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานของ JOLTs ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานของภาคเอกชนของ ADP
ทั้งนี้ Morgan Stanley วาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ออกมาคาดการณ์ว่า ภายในกลางปีหน้า(2569) ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นไปถึง 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากแรงซื้อทองคำของกองทุน ETF และธนาคารกลาง โดยการปรับฐานลงครั้งนี้ทำให้ทองคำอยู่ในช่วงสร้างฐานเพื่อปรับตัวขึ้น
รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนวันนี้ติดตามการเปิดเผยดุลการค้าเดือนส.ค. ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานเดือนพ.ย. และ การเปิดรับสมัครงานของ JOLTS เดือนก.ย. ตัวเลขที่คาดการณ์และตัวเลขที่รายงานของเดือนก่อนหน้า
และนอกจากนี้ติดตามการแสดงความเห็นของกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) เพื่อหาข้อมูลบ่งชี้ทิศทางและแนวโน้มและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ประกาศราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้าวันอังคารปรับตัวลดลง 50 บาท สู่บริเวณ 61,450 บาท หลังจากเมื่อวานมีการประกาศราคาทองคำทั้งหมด 24 ครั้ง รวมราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาท สู่บริเวณ 61,100 บาท ขณะที่ค่าเงินบาทวันนี้พบการเคลื่อนไหวบริเวณ 32.55 บาท อ่อนค่าลงจากเมื่อวาน