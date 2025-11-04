GGC โชว์ผลประกอบการ Q3 รายได้รวมกว่า 4.6 พันล้าน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2568 มีรายได้การขายรวม 4,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ขณะที่ Adjusted EBITDA อยู่ที่ 257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%(YoY) ส่วนสาเหตุที่บริษัทฯ มีการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิ 385 ล้านบาท เนื่องจาก มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ 231 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานกับบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุน 257 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจาก ธุรกิจเอทานอลที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ 154 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้ค่าใช้จ่ายรายการพิเศษ จำนวน 231 ล้านบาท โดยเป็นการพิจารณาตามหลักการบัญชีในการปรับลดการบันทึกมูลค่ายุติธรรมของที่ดินที่ถูกนำมาจำนอง ที่ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส่งผลให้ในไตรมาสดังกล่าวมีการรับรู้ ผลขาดทุนสุทธิรวม 385 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.38 บาทต่อหุ้น
นายกฤษฎากล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 15,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ Adjusted EBITDA อยู่ที่ 568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณารวมผลการดำเนินงานจากบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ ยังคงรับรู้ผลขาดทุน จากบริษัทร่วมทุน 593 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจเอทานอลที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 759 ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมการดำเนินงาน ต้องรับรู้ผลขาดทุนต่อปัจจัยดังกล่าว แต่หากพิจารณาจากสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,192 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งสิ้น 1,419 ล้านบาท แสดงถึงสถานะทางการเงินและ สภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของ GGC มาจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่
1. กลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ : ถึงแม้ว่าราคาขายเมทิลเอสเทอร์ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3% ตามทิศทางราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการคาดการณ์ภาวะอุปทานที่ตึงตัว โดยเฉพาะจากแผนการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศอินโดนีเซีย เป็น B50 ภายในปี 2569 แต่เนื่องจากภาครัฐยังคงสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลไว้ที่ B5 มาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณการขายปรับตัวลดลง 5% จากปีก่อน (YoY) ที่มีการใช้สัดส่วนการผสมที่ B7 ทำให้ในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ มีรายได้จากลุ่มธุรกิจเมทิลเอสเทอร์ 2,682 ล้านบาท ลดลง 3% (YoY) และมี Adjusted EBITDA อยู่ที่ 13 ล้านบาท ลดลง 79% (YoY)
2.กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ : ราคาผลิตภัณฑ์แฟตตี้ฯ ในไตรมาส 3/2568 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 38% จากราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะอุปทาน ที่ตึงตัว ส่งผลให้ภาพรวมค่าผลตอบแทนต่อวัตถุดิบ (P2F) ของตลาดแฟตตี้แอลกอฮอล์ปรับตัวดีขึ้น 23%(YoY) และทำให้ในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจแฟตตี้แอลกอฮอล์ 1,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%(YoY) และรับรู้ Adjusted EBITDA ที่ 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท
3.ธุรกิจอื่นๆ : ตามแผนกลยุทธ์เพิ่มกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า ดำเนินธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนเภสัช (Food & Nutraceutical) โดยเริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นส่วนประกอบอาหารและสารสกัดเพื่อสุขภาพ อาทิ กลุ่มสารให้ความหวาน กลุ่มโปรตีนจากพืช (Plant Based Protein) และกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Extract) โดยในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ รับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าว 20 ล้านบาท สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความสำเร็จในการขยายฐานธุรกิจสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามเป้าหมายที่วางไว้