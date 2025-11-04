HUMANICA GROUP เปิดตัว “Wellnest” แพลตฟอร์มสมดุลสุขภาวะสำหรับองค์กร
กลุ่มบริษัท HUMANICA ผู้นำด้านโซลูชันการบริหารทรัพยากรบุคคลครบวงจร เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Wellnest: Total Wellbeing Solution for Enterprise” ภายในงานประชุมสัมมนาการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2568 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมบูธและรับการสาธิตประสบการณ์การใช้บริการ Wellnest อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญและศักยภาพของนวัตกรรมนี้ในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาวะของบุคลากรไทย
นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือจากเวทีเสวนาระดับชาติร่วมกับแพทยสภา ภายใต้หัวข้อ “Embracing Digital Evolution for Effective Medical Professional Management” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม Grande Centre Point ลุมพินี โดย Wellnest ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำจุดยืนของเราในการให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาวะของบุคลากร พร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการดูแลสุขภาวะของบุคลากรในระบบแรงงานไทยทุกอุตสาหกรรม จากแนวทางดั้งเดิมที่เน้นการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาเมื่อเจ็บป่วย สู่ระบบดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแบบองค์รวม
“Wellnest ไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มสุขภาพใหม่อีกหนึ่งแพลตฟอร์ม แต่เป็นการปฏิวัติวิธีคิดในการดูแลบุคลากร เราเชื่อว่าบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทุกมิติ จะสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน การลงทุนในความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอนาคตขององค์กร” นายสุนทร กล่าว
บริษัท ฮิวแมนิก้า Wellnest เกิดขึ้นจากปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทุกอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีครบทุกมิติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพปัญญา สุขภาพสังคม สุขภาพอาชีพการงาน และสุขภาพการเงิน โดยนำแนวทางของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใช้ภายใต้สโลแกน “Health and Wealth for Happier Workplaces” ด้วยความเชื่อมั่นว่า “คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี จะนำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพที่ดีแก่องค์กรอย่างยั่งยืน”
แพลตฟอร์ม Wellnest เป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญที่ HUMANICA สั่งสมมากว่า 3 ทศวรรษในฐานะผู้นำด้านโซลูชันการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญ 4 ด้านหลัก คือ การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Digital transformation/ Data driven) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสุขภาพ ( Big Health Data Analytics) เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์อัจฉริยะ (Medical IoTs Integration) และความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (End-to-End World-class People Solutions Expertise) ให้เข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมป้องกันโรค ด้านสุขภาวะ (Well-being) ในแต่ละมิติความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ตลอดไปจนถึงมาตรฐานสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พัฒนาเป็นระบบเดียวที่สมบูรณ์ ด้วย Ecosystem ของ Wellnest พนักงานสามารถเข้าถึงการประเมินสุขภาพเชิงลึกด้วย AI ได้ทุกวัน ไม่ต้องรอถึงการตรวจสุขภาพประจำปีอีกต่อไป ข้อมูลสุขภาพจะถูกวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปสู่ห้องพยาบาลอัจฉริยะเสมือนจริง (Virtual Smart Infirmary) ที่พนักงานสามารถเข้ารับบริการปรึกษาแพทย์ รับการวินิจฉัยและรับยาผ่านระบบ Telehealth ได้ทุกที่ทุกเวลา ลดเวลาและต้นทุนการเดินทางไปโรงพยาบาล
นอกจากนี้ ระบบ AI ของ Wellnest ยังสามารถออกแบบแผนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล โดยคำนึงถึงรูปแบบการทำงาน ข้อมูลสุขภาพ และความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละคน ตั้งแต่โปรแกรมโภชนาการ แผนการออกกำลังกาย ไปจนถึงกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะในทุกมิติ ในขณะเดียวกัน องค์กรสามารถติดตามและประเมินผลสุขภาวะของบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่รายบุคคล รายแผนก ไปจนถึงสถานที่ปฏิบัติงาน และภาพรวมทั้งองค์กรผ่านศูนย์ข้อมูลสุขภาวะอัจฉริยะ (Corporate Wellness Intelligence Center) ที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีข้อมูลรองรับ รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงาน ESG เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
การเปิดตัว Wellnest ในเวทีประชุมวิชาการของแพทย์ระดับชาติครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจและภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของบุคลากรไทยให้ทัดเทียมระดับสากล เพื่อสร้างองค์กรที่พนักงานมีสุขภาพดี มีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทำงาน นำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป