ททท.คาดลอยกระทงเงินสะพัด 6,540 ล้านบาท เน้นจัดงานสะท้อนความงดงามประเพณีไทย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า คาดการณ์สถานการณ์เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2568 จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงประมาณ 1.91 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน 6,540 ล้านบาท และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 65% แบ่งเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 41% เนื่องจากจำนวนวันการจัดงานเทศกาลลอยกระทงไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเติบโตกับปีที่ผ่านมาได้ โดยปีนี้จะเป็นการจัดขึ้นในบรรยากาศที่สงบและงดงามของประเพณีไทย ภายใต้มาตรการงดกิจกรรมบันเทิง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทงด้วยความสำรวมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ภูมิภาคที่มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้ามากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ภาคเหนือ 459,500 คน-ครั้ง รองลงมาคือ ภาคกลาง 433,000 คน-ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 302,200 คน-ครั้ง ภาคใต้ 278,700 คน-ครั้ง และภาคตะวันออก 273,300 คน-ครั้ง ส่วนภูมิภาคที่มีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ภาคเหนือ 1,930 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาคใต้ 1,175 ล้านบาท ภาคตะวันออก 990 ล้านบาท ภาคกลาง 930 ล้านบาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 620 ล้านบาท
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่การจัดงานเทศกาลลอยกระทงและพื้นที่สนับสนุนของ ททท.ดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อมหาลอยกระทง จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย และพระนครศรีอยุธยา รวมถึงมีพื้นที่สนับสนุนจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เชียงใหม่ ตาก และร้อยเอ็ด โดยคาดว่า จะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด ประมาณ 430,600 คน-ครั้ง มีการสร้างรายได้หมุนเวียน 2,055 ล้านบาท มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 73% แบ่งเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 47%
“รูปแบบการจัดงานทั้ง 7 จังหวัด จะมีการปรับรูปแบบการจัดงาน Mood & Tone ให้เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ไว้อาลัย โดยงดการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ แต่จะเน้นกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม ทรงคุณค่าตามแบบวิถีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว
นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวแบ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ โครงการคนละครึ่งพลัส ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลนี้ ทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว ส่วนปัจจัยอุปสรรค ได้แก่ ค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว มีการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเวลา 8 เดือน โดยในเดือนกันยายน ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 68.8 สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ บางจังหวัดไม่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง อาทิ สุราษฎร์ธานี สตูล อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ทำให้ไม่เกิดการกระจายตัวและการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศ