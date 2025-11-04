ครม.ไฟเขียว รฟท.กู้ 1.8 หมื่นล.ใช้จ่ายดำเนินงาน พร้อมเคาะเพิ่มหมวดสลากการกุศลเพื่อศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงิน 1.8 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจาก รฟท.มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าว รฟท.ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายจำนวนมาก ทั้งค่าซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ค่าซ่อมบำรุงระบบราง ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญ แต่ รฟท.มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ที่ประชุมครม.จึงเห็นชอบ โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ต่อไป
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การออกสลากการกุศลเพิ่มเติม โดยการเพิ่มหมวดศิลปวัฒนธรรมเข้าไปด้วย
ทั้งนี้ จากมติเดิมเมื่อวันที่ 7 มี.ค.2568 กำหนดให้การออกสลากเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา สาธารณสุข เพื่อลดเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้าง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการออกสลากแล้ว 7 โครงการ วงเงิน 5,308 ล้าบาท เหลือวงเงินอีก 4,691 ล้านบาท ที่จะสามารดำเนนิการได้