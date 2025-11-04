TORRIDEN เปิดป๊อบ-อัพสโตร์แห่งแรก ตั้งเป้ายอดขายสูงสุด 1 ใน 5 สกินแคร์เกาหลีในไทย
Torriden (ทอริเดน) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เปิดตัว Pop-up Store แห่งแรกในประเทศไทย ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dive-In: Deep into Your Skin” จากแนวคิด Dive-In ของแบรนด์ คือ ไม่เพียงแต่หมายถึงการเติมน้ำให้ผิว แต่ยังเป็นการเข้าใจผิวของตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมฟื้นฟูสมดุลจากภายใน ซึ่งทอริเดนอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตนเอง และค้นพบผิวที่แข็งแรง ชุ่มชื้น และเปล่งประกายในแบบของตนเอง
โดย Torriden Thailand (ทอริเดน ไทยแลนด์) ภายใต้การบริหารของ Malachi Company Limited (บริษัท มาลาคี จำกัด) ตัวแทนผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ที่พร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบ Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งต่อประสบการณ์ความงามจากเกาหลี สู่ผู้บริโภคไทยอย่างแท้จริง ได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “Torriden Pop-Up Store x ZEE PRUK ” ไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดแห่งความงามที่สมดุลและยั่งยืน สู่ผู้บริโภคชาวไทยอย่างเป็นทางการ
โดยกิจกรรมเปิดตัวในครั้งนี้ เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้า Torridenโดยผู้ที่ซื้อสินค้าTorriden ชนิดใดก็ได้ครบ 1,200 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ มีสิทธิ์ลุ้นเป็น 100 คนผู้โชคดี ในการเข้าร่วม FAN ZONE กับ ซี พฤกษ์ พานิช นักแสดงหนุ่มสุดฮอตของไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมรับ Benefits สุด Exclusive อีกมากมาย สำหรับรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ อำนวยพล Communication Manager บริษัท มาลาคี จำกัด เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยผู้โชคดีเกว่า 100 ท่าน เหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ และ สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัว POP-Up Store ครั้งแรกในประเทศไทยของแบรนด์ Torriden และเป็นการจัดกิจกรรมสำหรับผู้บริโภค (Consumer Event) อย่างเป็นทางการครั้งแรกของ Torriden Thailand ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดย POP-Up Store นี้ มุ่งสร้างประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ทอริเดน คือ การเข้าใจโครงสร้างผิวอย่างลึกซึ้ง และฟื้นฟูสมดุลผิวจากภายในสู่ภายนอก โดยผู้เข้าชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ Dive-In อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไลน์ Dive-In Hyaluronic Acid
นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมอีกมากมายภายใต้แนวคิด “ดื่มด่ำเข้าสู่โลกแห่งความชุ่มชื่น” ในบรรยากาศโทนสีน้ำ ในเฉดฟ้าอ่อน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมจุดถ่ายภาพ (Photo Moment) และของที่ระลึกพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว
ซึ่ง Torriden Thailand (ทอริเดน ไทยแลนด์) เล็งเห็นว่า ทอริเดน (Torriden) เป็น แบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการสกินแคร์ที่เห็นผลจริง ปลอดภัย และสื่อสารอย่างจริงใจ โดยได้มีการตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 5 แบรนด์สกินแคร์เกาหลีที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยภายในปี 2569 โดยใช้ กลยุทธ์ “Hydration First, Expansion Next” เน้นขยายฐานตลาดผ่านไลน์ Dive-In ซึ่งเป็นหัวใจหลักของแบรนด์ โดยมีองค์ประกบสำคัญคือ เน้นการสร้างประสบการณ์แบรนด์ผ่าน Pop-up Store และ Beauty Activation Campaigns , มีการขยายช่องทางขายแบบ Omni-Channel ทั้งออนไลน์และรีเทลพาร์ตเนอร์รายสำคัญ, มุ่งการทำตลาดเชิงคอนเทนต์และอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อขยายการรับรู้ในกลุ่มวัยทำงานและเจน Z , ให้ความสำคัญกับการพัฒนา Customer Community Program เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้บริโภคไทย