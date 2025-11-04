‘พิพัฒน์’ กำชับ เจ้าท่า ตรวจเข้มท่าเรือทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับวันลอยกระทง 5 พ.ย. นี้
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ตนกำชับกรมเจ้าท่า บูรณาการภาครัฐและเอกชน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยทางน้ำ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 คาดว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวออกมาลอยกระทง และท่องเที่ยวตามท่าเรือหลักๆ ที่มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเป็นจำนวนมาก อาทิ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือสะพานพระราม 8 ท่าเรือเอเชียทีค และท่าเรือไอคอนสยาม ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้จัดทำแผนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมออกประกาศควบคุมการเดินเรือและเตือนให้เรือทุกชนิดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในคืนเทศกาลลอยกระทง จำนวน 3 ประกาศ ได้แก่ ประกาศที่ 1046/2568 เรื่อง กําหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง ประกาศ ที่ 1047/2568 เรื่อง มาตรการเพื่อความปลอดภัยในประเพณีลอยกระทง และประกาศ ที่ 1048/2568 เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในประเพณีลอยกระทง และออกคำสั่ง ที่ 1049/2568 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสภาพความปลอดภัย ของเรือโดยสารทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคำสั่งที่ 1050/2568 เรื่อง ให้เข้มงวด กวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัย
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00น. กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อความปลอดภัยวันลอยกระทง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมพิธี ฯ อาทิ กองทัพเรือ กองเรือลำน้ำ กองบังคับการ 1 ตำรวจน้ำ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฯลฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเรือต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในแม่น้ำเจ้าพระยา
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า พร้อมย้ำให้เจ้าท่าส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่าง ๆ บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการเดินเรือ ผู้ประกอบการโรงแรม มูลนิธิจิตอาสา อาสาวารี และเครือข่ายภาคประชาชน ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลัง และขอความร่วมมือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สวมใส่เสื้อชูชีพเมื่อเดินทางทางน้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ด้าน นายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ตรวจท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเรือโดยสารและการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยกรมเจ้าท่า ได้มีประกาศงดใช้โป๊ะเทียบเรือ จำนวน 7 โป๊ะ ได้แก่ ท่าเรือสไปซี่, ท่าเรือวัดอาวุธ, ท่าเรือวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, ท่าเรือวัดคฤหบดี, ท่าเรือสาทร, โป๊ะเทียบเรือด่วนด้านเหนือ ท่าเรือวัดแจงร้อน โป๊ะด้านใต้ และท่าเรือกรมศุลกากร โป๊ะด้านเหนือ
