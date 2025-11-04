สร้างเสร็จแล้ว ทางลาดชั่วคราว หน้าตึกทีปังกรรัศมีโชติ รพ.วชิรพยาบาล พร้อมตรวจการทรุดตัวรอบพื้นที่
วันที่ 4 พ.ย.68 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนชั่วคราวบริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติแล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาล ด้านอาคารทีปังกรรัศมีโชติ สามารถใช้เส้นทางด้านฝั่งประตูถนนสุโขทัย เข้ามาทางด้านข้างของโรงพยาบาลได้
ในส่วนหน้าอาคารแฟลตตำรวจนครบาลสามเสน ได้ดำเนินการก่อสร้างแนววางท่อระบบระบายน้ำแล้วเสร็จ รวมถึงยังคงมีการเจาะสำรวจดิน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ สำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
ทั้งนี้ ได้หยุดดำเนินการกิจกรรมที่มีเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืนและยังคงติดตาม ตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ด้านการปรับปรุงถนนและการคืนพื้นที่ถนนแบบถาวร จะดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ต่อไป