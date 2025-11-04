กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน 2568 จ่ายอะไรบ้าง
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2568 จะได้รับสิทธิ ดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
1. วงเงินซื้อสินค้า 1,150 บาทต่อคนต่อเดือน
2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 68)
3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จ ครั้งที่ 2 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์- กันยายน) ตามเดือนที่ได้รับสิทธิ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
นายธนะโชคกล่าวว่า นอกจากนี้กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จ่ายให้กับร้านธงฟ้าราคาประหยัด และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ร้านก๊าซหุงต้ม ผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2568 ดังนี้
1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)
1.1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 3,887.29 ล้านบาท
1.2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 199.54 ล้านบาท
1.3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 164.61 ล้านบาท
รวม 4,251.34 ล้านบาท
2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)
2.1. มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563
รวม 263.92 ล้านบาท
3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ
3.1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 208.31
3.2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 26.48
รวม 234.80 ล้านบาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,750.05 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี68 วัดชิโนรสารามฯ ปชช.-เอกชนร่วมทำบุญทะลุ 5.4 ล.
- ‘ลอยกระทง68’ 110 จุดทั่วกรุง ชวนร่วม ‘หนึ่งบ้าน หนึ่งใบ’ ไม่เอาขนมปัง!
- ฟู้ดเดลิเวอรี่ร่วม คนละครึ่งพลัส 6.19 หมื่นร้าน คลังพร้อมลุยเฟส2 ยันไม่ทิ้งกลุ่มตกหล่น
- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวทั่วประเทศ ลอยกระทงปลอดภัยสืบสานประเพณีไทย