คนละครึ่งพลัส ใช้ได้แล้วที่ ไอคอนสยาม เปิดพิกัดร้านร่วมโครงการ ที่ชั้น G โซนสุขสยาม

‘ไอคอนสยาม’ เปิดพิกัดร้านร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ที่โซนสุขสยาม ชั้น G ให้ประชาชนใช้สิทธิได้แล้ววันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 ทั้งร้านอาหารชื่อดังและสินค้าหัตถกรรมจากทุกภาค
เรียกว่าทำให้สถานการณ์การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักในรอบหลายปีเลยทีเดียว กับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแจ้งเตือนผู้ได้รับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 หากพ้นกำหนดโดยยังไม่ใช้สิทธิ จะถูกริบคืนทันที พร้อมยืนยันวงเงินรัฐร่วมจ่ายวันละ 200 บาท ใช้ไม่ครบยอดไม่หาย สามารถสะสมใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้
กระทรวงการคลังย้ำว่า หากวันใดใช้ไม่ครบ หรือไม่ได้ใช้เลย วงเงินส่วนที่เหลือจะไม่ถูกตัดทิ้ง สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
อย่างไรก็ตาม ก่อนชำระเงินผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” ผู้ใช้สิทธิต้องกดเข้าแถบหรือแบนเนอร์โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ก่อนสแกนจ่ายทุกครั้ง เพื่อให้ระบบหักเงินร่วมจ่ายจากรัฐอัตโนมัติ หากสแกนโดยไม่เข้าผ่านพ็อปอัพ ระบบจะคิดเงินเต็มจำนวน
ขณะเดียวกัน ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม ได้จัดโซนพิเศษ “สุขสยาม ชั้น G” รวมร้านค้าทั่วทุกภูมิภาคกว่า 20 ร้านที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ให้ประชาชนมาช็อป-ชิม-ใช้สิทธิได้ทันที
พิกัดร้านร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ที่สุขสยาม ชั้น G
โซนภาคกลาง
- ร้านเกี๊ยวกลางกรุง
- ร้านอรุณสวัสดิ์
โซนภาคเหนือ
- ร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม
- ร้านพรธิราโครเชต์
- ร้าน Art & Craft
- ร้านกระเป๋าสานปักดอกไม้ BY MOM
- ร้านลุงเงินกาแฟหม้อดิน
โซนภาคอีสาน
- ร้านไทเมืองเพีย
- ร้านปลายป่าน
- ร้าน Siam แหนมเนือง
- ร้านมิสเตอร์เก๋า
- ร้าน Juicing Session
- ร้านหินสีบ้านวณารมย์
- ร้าน Cafe’ Tre
โซนภาคใต้
- ร้าน South Sea
- ร้านเลาะเล
โซนธนบุรี ดีไลท์
- ร้านครัวนลินธรณ์
- ร้านลูกชิ้นพอเพียง
- ร้านเล้ง by ครัวนลินธรณ์
- ร้านเจ๊อ้วนข้าวเหนียวมะม่วง
- ร้าน FRESH FRUIT SMOOTHIES
นอกจากนี้ ยังมีร้านจุ๊บเจลเนอรัล และร้าน Southern ที่ชั้น UG เข้าร่วมด้วย
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ