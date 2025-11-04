ปิดฉากมหกรรมบ้าน กวาดขายยอดทะลุ 1.3 หมื่นล้าน เจาะอินไซด์สินค้า ราคา ทำเลยอดนิยม
ถือว่าปิดฉากไปอย่างเหนือความคาดหมาย สำหรับอีเวนต์ใหญ่แห่งปี ของวงการอสังหาริมทรัพย์ งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา
เพราะสามารถกวาดยอดขายถึง 13,298 ล้านบาท แต่ต้องไปลุ้นกันต่อจะสามารถฝ่าด่านหินแบงก์ปล่อยกู้ให้หรือไม่
ทั้งนี้มีข้อมูลอินไซด์ที่น่าสนใจ จัดทำโดยนางสาวพลอยพัทธ์ แต่ดุลยสาธิต ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท พร็อพเพ็คซัส จำกัด ซึ่งได้ร่วมกับ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้จัดเก็บข้อมูลภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ที่ผ่านมา วิเคราะห์ออกมาเป็นไฮไลต์ของงาน
มียอดขาย 4 วัน 13,298 ล้านบาท มากกว่า 4 ครั้งก่อนถึง 81% และเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปี 2567
10 บริษัทมียอดขายมากสุด ได้แก่ เอพี ไทยแลนด์ ,แสนสิริ,ศุภาลัย,ออริจิ้น,อนันดา,แอส เซทไวส์,ลลิล พร็อพเพ,แพนโดร่ากรุ๊ป,พฤกษา และเอฟเวอร์แลนด์
คอนโดมิเนียมและบ้านใหม่ มียอดขายจำนวน 11,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99% เมื่อเทียบกับ 4 ครั้งก่อน และเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบปี 2567
สินค้าบ้าน-คอนโดมิเนียมมือสอง(NPA) มียอดขาย 486 ล้านบาท ลดลง 26% เมื่อเทียบกับ4 ครั้งก่อนและลดลง 37% เมื่อเทียบกับปี 2567
ยอดขอสินเชื่อในงานอยู่ที่ 1,711 ล้านบาท มากสุด 5 อันดับแรก คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
ประเภทสินค้ายอดนิยม อันดับ1 คอนโดมิเนียม มียอดขาย 57% บ้านเดี่ยว 28% ทาวน์เฮาส์ 11%
ระดับราคาที่ขายดี อันดับ1 ราคา 2-3 ล้านบาท 33% ราคา 3-4 ล้านบาท 17% ราคา 4-5 ล้านบาท 11%
10 ทำเลทำยอดขายมากสุด ได้แก่ สุขุมวิท รามคำแหง บางนา อิสรภาพ รังสิต อ่อนนุช บางพลี ชลบุรี สุขสวัสดิ์ สายไหม