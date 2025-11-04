‘ไพร์มสตรีท-รีวิน’ แจงยิบให้คำปรึกษา ‘บีไอซี’ ก่อนมีข่าวฉาว ยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวพาดพิงบริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายรีวิน เพทายบรรลือ ว่าเกี่ยวข้องกับ ธนาคาร บีไอซี ทางบริษัทฯ และนายรีวิน ขอยืนยันว่า ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นความผิดอาญา
ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1.บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ การเงิน และการลงทุนต่อหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และบริษัทเอกชนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
2.ในช่วงปี 2559 นักลงทุนซึ่งนำโดยกลุ่มธนาคาร บีไอซี จากสถานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ริเริ่มก่อตั้งธนาคาร บีไอซี กัมพูชา โดยบริษัทฯ และนายรีวิน ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม เนื่องจากในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่การลงทุนในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม(CLMV) ยังได้รับความสนใจอย่างสูงจากนักลงทุน จากการเป็นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยประเทศกัมพูชาสามารถดึงดูดบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ของไทยจำนวนมากเข้าไปจัดตั้งธุรกิจ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศกัมพูชาในขณะนั้น
3.หลังจากธนาคาร บีไอซี ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชาแล้ว บริษัทฯ และนายรีวิน จึงยุติบทบาททุกสถานะ ทั้งนี้ นายรีวิน ไม่เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการใดๆ ของ ธนาคาร บีไอซี
4.บริษัทฯ และนายรีวิน ได้สิ้นสุดความเกี่ยวข้องกับธนาคาร บีไอซี ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มเกิดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ แก๊งคอลเซ็นเตอร์/สแกมเมอร์ ในประเทศกัมพูชา เป็นเวลาหลายปี
5.บริษัทฯ และนายรีวิน ขอยืนยันว่า ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นอาชญากรรมออนไลน์ คอลล์เซ็นเตอร์/สแกมเมอร์ หรือการกระทำความผิดทางกฎหมาย
6.บริษัทฯ และนายรีวิน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสังคมจากอาชญากรรมอันร้ายแรงในลักษณะนี้ และพร้อมให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพื่อความถูกต้องและประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ขณะเดียวกันขอความกรุณาจากสื่อมวลชนให้เสนอข่าวโดยพิจารณาถึงช่วงเวลาและผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วย จักกราบขอบพระคุณอย่างสูง