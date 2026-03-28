ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดขึ้นหลักพัน เช็กราคาทองแท่ง-รูปพรรณล่าสุด
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำประจำวันที่ 28 มี.ค. พุ่งขึ้นแรง 1,000 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา โดย ทองรูปพรรณ ขายออกที่บาทละ 70,900 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจาก สมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่ง มีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 69,900 บาท ขายออกบาทละ 70,100 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 68,508.04 บาท ราคาขายออกบาทละ 70,900 บาท
ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,495.00 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 28 มี.ค.2569
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
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รับซื้อ บาทละ 69,900 บาท
ขายออก บาทละ 70,100 บาท
ทองรูปพรรณ
รับซื้อ บาทละ 68,508.04 บาท
ขายออก บาทละ 70,900 บาท