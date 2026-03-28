ททท.คาดสงกรานต์เงินสะพัด 3 หมื่นล้านบาท เชื่อคนยังเที่ยว ย้ำจัดฉลองยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทุกปี
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายนนี้ คาดว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งตลาดไทยเที่ยวไทย และตลาดต่างชาติเที่ยวไทย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ อยู่ประมาณ 30,350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยปี 2569 นี้ ททท.ยังคงรูปแบบการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เป็น Maha Songkran World Water Festival 2026 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2569
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า ตลาดต่างประเทศ คาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 500,000 คน เพิ่มขึ้น 4% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยประมาณ 8,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 ส่วนตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ออกเดินทางจำนวน 5,963,000 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 7% สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 22,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยหากไม่มีปัญหาวิกฤตพลังงานจำนวนและรายได้น่าจะเพิ่มมากกว่านี้ประมาณ 5-7%
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า การจัดงานสงกรานต์จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปี โดยมีงานหลักๆ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ งาน Maha Songkran World Water Festival 2026 ณ บริเวณสวนเบญจกิติและโรงงานยาสูบเดิม มุ่งเน้นการนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ไทยผ่านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอกย้ำความเป็นเทศกาลงานประเพณีระดับโลก โดยสอดแทรกแนวคิดย้อนยุค ปัจจุบัน และร่วมสมัย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรม งาน Saneh Art by Songkran Festival 2026 ณ อุทยานเบญจสิริ (สวนเบญจิสิร) และลานคนเมือง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) นำเสนอเสน่ห์ และ ศิลปะ อัตลักษณ์ความเป็นไทยมาถอดรหัสและมาตีความใหม่ ใส่งานศิลป์โดยเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ โดยศิลปินไทยที่เป็นเจ้าของ Character ที่เป็นที่รู้จัก สะท้อนถึงคุณค่า เอกลักษณ์ และเสน่ห์ของเทศกาลสงกรานต์ไทย