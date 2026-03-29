ท่องเที่ยวชะลอตัว หวั่นกระทบมู้ดสงกรานต์ ยอดจองล่วงหน้าหดเหลือ 35-40%
นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าชะลอตัวลงแล้ว โดยเฉพาะตลาดต่างชาติเที่ยวไทย ตามสายการบินที่ยังไม่กลับมาบินตามปกติ เพราะได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐ อิสราเอล และอิหร่าน ทั้งเส้นทางจากตลาดระยะไกล รวมถึงตลาดระยะใกล้โดยเฉพาะเส้นทางจีน มียอดจองล่วงหน้าเข้ามาอยู่ที่ 35-40% เท่านั้น เพราะราคาตั๋วของประเทศระยะใกล้ไทยปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ 15,000-20,000 บาท เป็นการเริ่มปรับขึ้นตามราคาน้ำมัน 15-20% ทำให้ประเมินจากข้อมูลมองว่า ยอดจองล่วงหน้าเริ่มลดลงเฉลี่ย 20%
นายอดิษฐ์ กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน 2569 นี้ แนวโน้มในการเดินทางยังไม่มีความแน่นอนจากข้อกังวลเรื่องน้ำมันในการเดินทางของคนไทย ที่ใช้รถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัว และรถขนส่งการท่องเที่ยวยังมีปัญหาเรื่อง การจำหน่าย รวมถึงราคาน้ำมันที่มีผลต่อกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้สงกราตต์ชะลอตัวก่าคาดได้ โดยส่วนนี้ภาคเอกชนได้นำเสนอแนวทางแก้ไขเบื้องต้น และมาตรการที่สามารถดำเนินการเพื่อสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยเสนอถึงผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนจัดทำโครงการนำเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เพื่อนำเสนอรายละเอียดถึงรัฐบาลต่อไป
นายอดิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญจากข้อจำกัดด้านพลังงาน ต้นทุนการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น และความเปราะบางของความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มส่งผลต่อการตัดสินใจต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศที่เริ่มมีการประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้เลื่อนการเดินทาง เช่นตลาดมาเลเซีย ดังข่าวที่ประจักษ์โดยทั่วไป และอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในตลาดอื่นๆ หากไม่มีมาตรการออกมาแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงมองว่ารัฐบาลต้องเร่งออกมาตรการสนับสนุนการเดินทางสร้างบรรยากาศในเบื้องต้น ส่วนประชาชนต้องปรับตัว การเที่ยวในระยะใกล้บ้าน สามารถประหยัดพลังงานได้ และยังสามารถรับประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นกัน
“รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในปั๊มอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อฟื้นความมั่นใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนที่ผลกระทบจะลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ ภาวะการขาดแคลนน้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังงาน แต่เป็นวิกฤตความเชื่อมั่น โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่คนไทยเดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลัก หากไม่มั่นใจว่าจะมีน้ำมันเพียงพอในการใช้งาน หาปั๊มเติมน้ำมันยาก คนจะตัดสินใจไม่เดินทางทันที เพื่อเลี่ยงความไม่สะดวก ทำให้ผลกระทบจะเกิดกับการท่องเที่ยวทั้งระบบ และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ภาพถูกสื่อสารออกไปในต่างประเทศมากขึ้น จะยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กล้าเดินทางมาไทย กระทบทั้งตลาดไทยเที่ยวไทย และต่างชาติเที่ยวไทยหนักเข้าไปอีก” นายอดิษฐ์ กล่าว