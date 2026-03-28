เจาะ ตลาดสัมมากร รามคำแหง โฉมใหม่ พื้นที่ 6,000 ตร.ม. มีอะไรบ้าง หลังรีโนเวตครั้งใหญ่
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิด “ตลาดสัมมากร รามคำแหง” โฉมใหม่อย่างเป็นทางการ หลังการพัฒนาและรีโนเวตครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับสู่ Modern Community Market ที่สมบูรณ์แบบ โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 56 ปี มาถ่ายทอดสู่การออกแบบพื้นที่การค้าสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเป็นอีกหนึ่ง Lifestyle Destination ของคนกรุงเทพฯ
การปรับโฉมครั้งใหญ่บนพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตารางเมตรในครั้งนี้ สัมมากร ได้พลิกโฉมบรรยากาศและฟังก์ชั่นการใช้งาน โดยมุ่งเน้นสถาปัตยกรรมที่ใส่ใจรายละเอียดเช่นเดียวกับการสร้างบ้าน ครอบคลุมทั้งร้านเด็ดระดับตำนานและสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนทุกวัย ภายใต้มาตรฐานความสะดวกสบายแบบพรีเมียม ที่สะท้อนถึง DNA ของสัมมากรอย่างแท้จริง
แนวคิดการออกแบบตลาดโฉมใหม่นี้ วางไอเดียมาจาก “ตลาดที่ออกแบบจากบ้าน” มาถ่ายทอดผ่านรูปทรงหลังคาบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของสัมมากร จัดเรียงเป็นจังหวะสถาปัตยกรรมเสมือนหมู่บ้านขนาดย่อมภายในพื้นที่เดียว สร้างบรรยากาศแบบ Cozy & Warm Community ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง และเข้าถึงง่าย พร้อมการออกแบบพื้นที่ให้โปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก และใช้โทนวัสดุไม้และแสงไฟอบอุ่น เพื่อให้ตลาดแห่งนี้เป็นมากกว่าพื้นที่ค้าขาย แต่เป็น “หัวใจของชุมชน” และจุดนัดพบของผู้คนในย่านสัมมากรและพื้นที่ใกล้เคียง
ภายในตลาดมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 โซนหลักใน 6 อาคาร เพื่อรองรับความหลากหลายของสินค้าและสร้างประสบการณ์การจับจ่ายที่ครบครันแก่ผู้มาใช้บริการ ได้แก่
โซนเสื้อผ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด (อาคาร 1-2) ที่รวบรวมร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้าน CW Home Sammakorn, ร้าน EL YNN, ร้าน Karn Chana, ร้าน About RY, Jh Twenty Chic และ ร้าน Little Cat เป็นต้น
โซนอาหาร (อาคาร 3-5) แหล่งรวมร้านเด็ดร้านดัง อาทิ ร้านตั้งกี่ หมูแดงฮ่องกง, ร้านน้ำลำไยสดจักรพรรดิ, ร้านวิเชียรหมูทอด, ร้านทอโมะ ทาโกะยากิ, ร้านขนมไทยอูมมี่, ร้านนรีรัตน์ มะม่วงน้ำปลาหวาน กระท้อนทรงเครื่อง, ร้านน้ำพริกครัวสัมมากร, ร้านกะบับวา By สะโบมั้ย, ร้านคุณแหม่ม ก๋วยเตี๋ยวแคะ และคุณณัฎฐ์ อาหารเจ เป็นต้น
โซนของสด (อาคาร 6) ผักและผลไม้ ที่รวมวัตถุดิบสดใหม่และมีคุณภาพจากหลากหลายแหล่ง เช่น ร้านสวนประสิทธิ์ สามพราน, ร้านผักสด…ผักปลอดสาร, ร้านเตาทะเล ชาวเล ตัวจริง, ร้านคุณน้อยอาหารทะเลสด, ร้านแจ๊ค นัท หมูสด และร้าน The Florist Bar เป็นต้น
นอกจากพื้นที่ตลาดที่ได้รับการพัฒนาใหม่แล้ว ตลาดสัมมากร ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็น Community Experience ผ่านกิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ เช่น ตรุษจีนและสงกรานต์ กิจกรรมลุ้นรางวัลและแจกคูปองแทนเงินสด รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ตลาดสัมมากร ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวัล นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดในช่วงวันหยุด และกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น การทำขนมและการปลูกผัก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างร้านค้าและผู้ใช้บริการ
คุณพิมอุมา เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“การเปิดตัวโฉมใหม่ของ ‘ตลาดสัมมากร รามคำแหง’ สะท้อนแนวคิดของสัมมากรที่ต้องการสร้างพื้นที่ชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เราไม่ได้มองตลาดแห่งนี้เป็นเพียงพื้นที่ค้าขาย แต่ตั้งใจพัฒนาให้เป็น Community Market ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนในย่านรามคำแหงเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบบรรยากาศที่โปร่ง โล่ง สบาย ไปจนถึงการคัดสรรร้านค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถมาเดินเล่น จับจ่าย และใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ
ตลาดสัมมากร รามคำแหง โฉมใหม่ยังได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน รวมร้านค้าและร้านอาหารคุณภาพกว่า 700 ร้าน ครอบคลุมทั้งร้านดัง ร้านเจ้าเก่าขวัญใจลูกค้า และร้านใหม่ที่เติมสีสันให้กับตลาด พร้อมยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถรองรับกว่า 500 คัน รถเข็นสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก ห้องน้ำปรับอากาศที่เปิดให้บริการฟรี และระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง CCTV ทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกสะดวก ปลอดภัย และเพลิดเพลินกับประสบการณ์ของตลาดได้อย่างเต็มที่ สะท้อนความตั้งใจของสัมมากรในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนในทุกมิติ”
ด้วยศักยภาพทำเลที่เชื่อมต่อถนนสายหลักอย่างรามคำแหง เสรีไทย และรามอินทรา รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต) “ตลาดสัมมากร รามคำแหง” จึงพร้อมรองรับผู้ใช้บริการจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และมุ่งสู่การเป็นแลนด์มาร์คไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.00-15.00 น.
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตลาดสัมมากร รามคำแหง และเมืองเอกได้ที่เพจเฟซบุ๊กตลาดสัมมากร www.facebook.com/sammakorn.market หรือโทร 061-398-3575