หอการค้าภูเก็ต จี้รัฐบาล คุมราคาสินค้า เตือนอย่าเพิ่งขึ้นค่าไฟ หวั่นท่องเที่ยวซบเซา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “จากสถานการณ์ความขัดแย้งของสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลในเรื่องพลังงานของจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย ซึ่งเป็นกันทั้งโลก
โดยในจังหวัดภูเก็ต ผลกระทบที่ได้รับยังไม่มากนัก ยังมีน้ำมันที่เพียงพอ ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากส่วนใหญ่ภาคประชาชนเป็นรถคันเล็กๆ
ส่วนภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบที่อยากสะท้อนไปถึงภาครัฐ คือ จะมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบางประเภท เช่นอุตสาหกรรมเรือ รถขนส่ง รถตู้ต่างๆ เป็นต้น ที่ในอดีตเขาไม่ได้เติมปั๊มน้ำมัน ก็มีการสะท้อนปัญหามาให้หอการค้าฯ ช่วยหาทางแก้ไข
ยกตัวอย่าง บริษัทเรือทัวร์ เรือสปีดโบ๊ท ลำหนึ่ง ใช้น้ำมันวันละประมาณ 200 ลิตร ถ้า 30 ลำ 50 ลำก็ต้องใช้น้ำมันในปริมาณที่มาก ดังนั้นประสบปัญหาไม่สามารถ สั่งน้ำมันเข้ามาเติมที่คลังน้ำมัน หรือเอาถังไปเติมที่ปั๊มน้ำมันได้ เป็นปัญหาเบื้องต้นเรื่องน้ำมัน
ตอนนี้ หอการค้าฯ มีความกังวลที่ผลกระทบด้านอื่นที่ตามมา เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น เมื่อค่าพลังงานเพิ่มขึ้นเกิดการขาดแคลน เม็ดพลาสติกทำให้สินค้าบางประเภทขาดแคลนทำให้เกิดการเพิ่มราคาขึ้นมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สินค้าราคาเกิดขึ้น
จึงอยากให้ภาครัฐ ควบคุมการขึ้นราคาสินค้า ให้เป็นธรรม ตอนนี้ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นช่องทางการรับข้อมูลจากสมาชิก ในเรื่องความเดือดร้อน
ถ้ามีสมาชิกฯท่านใด พบเห็น การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้เพื่อสะท้อนให้ภาครัฐ
ซึ่งทางทีมพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชนมีทีมที่จะออกไปตรวจตราราคาที่ขึ้นเพราะเหตุจำเป็นจริงๆหรือขึ้นเพราะการกักตุนสินค้าหรือโก่งราคา
ส่วนเรื่องต่อไปเกี่ยวกับพลังงานที่จะเกิดขึ้น คือ อยากให้ภาครัฐ ชะลอการขึ้นค่าไฟฟ้าเนื่องจากค่าไฟ ที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มต้นทุน ในการดำรงชีวิตของภาคประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน
ปัจจุบันต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นถ้าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกก็จะเป็นการทำให้บางธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้และศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจการท่องเที่ยวเราก็อาจจะด้อยลง
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ธุรกิจการท่องเที่ยวในเรื่องความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ความปลอดภัยและความสะดวกสบายหรือความราบรื่นในการท่องเที่ยวสำคัญมาก
ถ้าเกิดปัญหาเรื่องพลังงานทำให้ชีวิตการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสะดุดลง เดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไม่ได้ท่องเที่ยวทางน้ำทางเรือไม่ได้ อาจจะส่งผลในระยะยาว ในความไม่เชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว จึงอยากให้รัฐบาลดูแลใน segment ของการท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ
ซึ่งการท่องเที่ยวที่กระทบตอนนี้ ตัวเลข 10-20% อยู่ในช่วงท้ายฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว ปัจจุบันอัตราเข้าพักอยู่ที่ 60-70% เป็นช่วงที่ผสมกัน 2 เรื่อง คือ 1.ปัญหาความขัดแย้ง และ 2.การเข้าสู่หน้า Green Season โดยปกติ
จากสถานการณ์ คิดว่า Green Season นี้ เหนื่อย ตัวเลข อัตราการเข้าพักอาจจะตกลงไปต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วต่ำแล้วปีนี้น่าจะต่ำมากๆ ดังนั้น อยากให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวในเรื่องต้นทุนต่างๆที่ตัวเองมี เตรียมตัวที่จะต้องจัดการกับการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะพลังงาน