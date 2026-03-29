ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิด 3 ฉากทัศน์สงครามตะวันออกกลาง เลวร้ายสุดจีดีพีไทยโตต่ำ 0.6%
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินฉากทัศน์ที่มีความเป็นไปได้จากเหตุการณ์สงครามตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐ อิสราเอล และอิหร่าน โดยมี 3 ฉากทัศน์สำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดทุน โดยผลกระทบต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจ ประเมินบนสมมุติฐานสถานการณ์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.ความรุนแรงทรงตัว การสู้รบจบเร็วประมาณ 1 เดือน กรณีนี้ว่า จะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่มอยู่ในเหนือระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ประมาณ 1 เดือน จากเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ระดับ 65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้เงินเฟ้อสูงกว่าเดิมคาด บวก 0.1% มาอยู่ที่ระดับ 0.5% และจีดีพีไทยมีความเสี่ยงเชิง ติดลบ 0.2% ทำให้เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้ที่ระดับ บวก 1.7% ซึ่งจะส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (อีพีเอส) ของดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 2.5 จุดจากกรณีฐาน และเป้าหมายหุ้นไทยสูงสุดของปี 2569 จะเหลือ 1,480 จุด
2.ความขัดแย้งกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคระยะเวลาประมาณ 3 เดือน คาดว่า ราคาน้ำมันดิบจะปรับเพิ่มสูงมากกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากเดิมคาดอีก บวก 0.9% เป็นบวก 1.3% และจีดีพีไทยมีความเสี่ยงเชิงติดลบ 0.6% ทำให้ทั้งปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง บวก 1.3% ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (อีพีเอส) ของดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 4.2 จุดจากกรณีฐาน และเป้าหมายหุ้นไทยสูงสุดจะเหลือ 1,385 จุด
3.ความขัดแย้งรุกรานเป็นความรุนแรงในวงกว้าง ราคาน้ำดิบอาจพุ่งเหนือ 130 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มได้ บวก 2.2% จากกรณีฐานเป็นบวก 2.6% และจีดีพีไทยมีความเสี่ยงติดลบ 1.3% เหลือเติบโต 0.6% ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (อีพีเอส) ของดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 14.5 จุด และเป้าหมายหุ้นไทยสูงสุดจะเหลือ 1,170 จุด