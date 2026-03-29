พาณิชย์ ประกาศ อุ้มข้าวแกง คุมสินค้าต้นทาง วอนอย่าปรับสูง ลุยล่อซื้อขายปุ๋ยเกินราคา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม เวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์ตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภาพรวมประจำวัน โดยนายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงมาตรการการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราคาปุ๋ยและมาตรการการควบคุมราคาสินค้า มาตรการไทยช่วยไทยที่มีการประกาศในวันที่ 1 เมษายนนี้ ว่าจากสถานการณ์ต้นทุนพลังงาน และปัจจัยการผลิตที่ผันผวนสูงอาจจะทำให้ หลายคนกังวลเรื่องค่าของชีพกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและได้ดูแลให้ความเป็นธรรม ความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างสมดุล โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการเชิงรุก ลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน
ได้แก่โครงการไทยช่วยไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของ โดยนำสินค้า แบรนด์ทางเลือกที่มีคุณภาพดีกว่า 1,000 รายการจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 50% โดยจะคิกออฟอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายนนี้
นายฉันทพัทธ์กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีโครงการธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคาด้วย โดยเพิ่มจุดจำหน่าย สินค้าพิเศษให้ครบทุกจังหวัดกว่า 500 จุดทั่วประเทศ โดยใช้รถโมบายธงฟ้า เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลด้วย เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าจำเป็นได้อย่างทั่วถึง
และยังเตรียมมาตรการในการดูแลค่า “ข้าวแกง” โดยนำวัตถุดิบสินค้าจำเป็นจากต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย เพื่อสนับสนุนร้านอาหารในกลุ่มร้านตามสั่ง ร้านข้าวแกง เพื่อชะลอการปรับขึ้นราคาไม่ให้สูงเกินสมควร
นายฉันทพัทธ์กล่าวด้วยว่าในส่วนของปุ๋ย ล่าสุดกรมการค้าภายใน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ามีร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ขายปุ๋ยในราคาที่สูงทำให้ต้นทุนเพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทางกรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตำรวจสอบสวนกลาง ตรวจสอบทันที โดยการล่อซื้อ ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าการขายปุ๋ยดังกล่าวมีราคาสูงตามข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ประกอบการมาชี้แจงและตรวจสอบเอกสารว่าการซื้อการขายเป็นอย่างไร และได้ขยายการตรวจสอบไปยังร้านที่รับสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าที่ตำรวจ เพื่อตรวจสอบว่าราคาขายไม่เป็นธรรมหรือไม่ ดังนั้นหากท่านพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1569 หรือผ่านทางช่องทาง LINE @Mr.DIT รวมทั้งส่งเอกสารประกอบมาด้วยไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ภาพถ่าย ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่กระทำผิดจะมีโทษตามกฎหมายสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายฉันทพัทธ์กล่าวว่า ในส่วนของการลดต้นทุนค่าปุ๋ย กระทรวงพาณิชย์มีโครงการธงเขียวพลัส ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิม ที่เคยให้ส่วนลดปุ๋ยเคมีกระสอบละ 200 บาท ร่วม 5 กระสอบต่อราย คือลด 1,000 บาท และปีนี้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่มีบัตรดินดีของกรมพัฒนาที่ดิน ผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรหรือเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก 200 บาท และคูปองอีก 200 บาทสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือสูงสุดถึง 1,400 บาทต่อราย ซึ่งกระทรวงฯมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุม 50 จังหวัด โดยเริ่มที่ จ.กำแพงเพชร ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน ก่อนที่จะขยายไปพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ ทั่วประเทศโดยที่ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านกระสอบ ทั้งนี้ภายใต้โครงการดังกล่าวกระทรวงฯได้มีความร่วมมือกับผู้จำหน่ายปุ๋ย 26 แห่งในการจำหน่ายปุ๋ยราคาพิเศษหน้าโรงงานด้วย โดยตั้งเป้า 10 ล้านกระสอบ
“กระทรวงฯมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศในการติดตามการขนส่งสินค้าและนำเรือวัตถุดิบของไทยที่ยังติดค้างอยู่ซึ่งมีทั้งปุ๋ย น้ำมันเชื้อเพลิง และปิโตรเคมี ให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซให้ได้ พร้อมกับการแสวงหาแหล่งปุ๋ยอื่นๆเพื่อให้ประเทศไทยมีใช้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามกระทรวงฯขอยืนยันว่าเราจะดำเนิน มาตรการลดค่าครองชีพและลดต้นทุนทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน“ รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าว