ข่าวดี! บริษัทดัง ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แจกโบนัสปี69 รับ 6 เดือน+55,000 ขึ้นเงินอีก 4.4%

บริษัทดัง ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ แจกโบนัสปี69 รับจุกๆ 6 เดือน+55,000 ขึ้นเงินอีก 4.4%
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลน่าดีใจ ของชาวโรงงาน ในช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ ที่กำลังใกล้เข้ามา
เพจเฟซบุ๊ก มนุษย์โรงงาน Story ได้โพสต์ข้อมูลระบุว่า บริษัท เจเทคโตะ บางปะกง ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตและส่งมอบ ชิ้นส่วนยานยนต์ ตลับลูกปืน และการผลิตเครื่องจักรและแมคคาทรอนิกส์ โดยหลังมีการยืนยัน โบนัสประจำปี ออกมาเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งยังมีเงินพิเศษ และสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานรับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย
ซึ่งเพจระบุว่า โบนัสปี 2569 เจเทคโตะ บางปะกง ผลการเจรจา โบนัส 6 เดือน + เงิน 55,000 พร้อมขึ้นเงินเดือน 4.4%
และในโลกออนไลน์ พนักงาน บริษัท เจเทคโตะ บางปะกง ยังได้โพสต์ระบุว่า ขอบคุณ อู่ข้าวอู่น้ำ บ.เจเทคโตะ ไทยแลนด์จำกัด จบลงไปด้วยดี 6 เดือน+55,000 บาท
ทั้งนี้ ในเพจเฟซบุ๊ก นิคมบางปู บ้านเรา ได้รวมข้อมูลการแจกโบนัส หรือหลายบริษัท ที่น่าสนใจ